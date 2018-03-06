焦点：美国2月服务业增长稍见放缓 但新订单指数升至12年半高位

路透华盛顿3月5日 - 美国2月服务业活动扩张略为放缓，受制于就业增长大幅下滑，但新订单分项指数劲升至12年半高位，表明基本面仍然稳健。

资料图片：2017年11月，美国加州洛杉矶，Ralph杂货店雇员在为网上下单的客户备货。REUTERS/Lucy Nicholson

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据也显示供应受抑。供应商出货所需时间更久，未交货订单逐渐增加，原材料价格上涨。

ISM表示，上月非制造业活动指数下滑0.4点至59.5，高于50的荣枯分水岭。非制造业活动占美国经济活动比例超过三分之二。

ISM美国2月非制造业就业分项指数下滑6.6点至55.0；新订单分项指数则是跳升2.1点至2005年8月来高位64.8。上月出口订单分项指数稳健增长。

分析师并未因上月服务业就业减少而感到不安，称1月增势已将该指数推到难以为继的水平。他们仍预计2月就业稳步增长。

“该指数仍与民间服务业就业岗位每月增长20万个的速度基本保持一致，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Andrew Hunter表示。

劳工部将于周五公布2月非农就业报告。据路透调查访问的分析师，上月非农就业岗位可能增加20万个，与1月增幅持平。

就业报告若表现强劲，可能将巩固美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月20-21日政策会议上升息的预期，以及对联储将在这次会议上把其对2018年升息次数的预期从三次提高至四次的看法。

美国公债价格上涨，推动收益率下跌，因美国总统特朗普上周宣布计划对钢铝进口征收高额关税后，投资者对全球贸易战感到担忧。

美元指数基本持平。美股多数下跌，道琼工业指数.DJI连续第五日下滑。

美国供应管理协会(ISM)称包括公共事业、批发贸易、金融和保险、专业领域、零售贸易和信息等16个行业称上月录得增长。艺术和休闲娱乐，以及住房和食品服务两个行业萎缩。

建筑部门企业表示：”木材相关成本持续上升，供应也逐渐出现问题。”木材价格上涨可能是特朗普政府去年11月对加拿大软木木材征税的结果。

金融、保险、采矿、住宿及食品服务行业也报告价格上涨。

2月ISM非制造业投入物价分项指数下滑0.9点，但仍处于较高水平61.0。供应商交付分项指数持平，呈放缓趋势。未交货订单分项指数上升5.5点至56.0。

“劳工方面可看到供应受限的进一步证据，非制造商连续第七个月报告劳工供应短缺，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

“从关税可能带来混乱的角度看，钢铝行业分别连续两个月和连续五个月报告价格上涨。”(完)