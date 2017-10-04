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焦点：飓风过后消费者更换损毁车辆 提振美国9月新车销量
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2017年10月4日 / 凌晨12点16分 / 14 天前

焦点：飓风过后消费者更换损毁车辆 提振美国9月新车销量

2 分钟阅读

2017年10月3日，美国加州Colma，一家汽车经销店的销售广告。REUTERS/Stephen Lam

路透底特律10月3日 - 主要汽车制造商周二公布9月美国新车销量增长，因受飓风袭击地区的消费者更换损毁的车辆，这促使车企股价延续飓风哈维8月底袭击德克萨斯州东南部时开始的涨势。

分析师和行业顾问此前曾预计，飓风哈维和伊尔玛将使得车企录得2017年来首次月度销量上升。汽车销售2010年起呈强劲态势，在2016年达到创纪录的1,755万辆后，一直表现疲弱。

但有人警告称，库存水平高企以及创纪录的折扣仍是未来的隐忧。

追踪汽车销量的Autodata Corp的数据显示，美国9月经季节调整的轿车和轻卡销量年率从上年同期的1，772万辆增至1,857万辆。

汽车制造商和经销商表示，美国汽车销量增长不仅仅限于受飓风影响的地区，不过9月的大部分销量增长是在飓风哈维袭击德州后出现的。行业顾问称，随着德州东南部和佛罗里达州更换损毁车辆，新车和二手车销量成长将至少延续到11月。

通用汽车(GM.N)涨逾3%至2010年该公司破产后首次公开发行(IPO)以来的高点，福特汽车(F.N)收高逾2%报12.34美元。

网上汽车经销商Autotrader的分析师Michelle Krebs认为，虽然飓风后的恢复推动了销售，但“这将只是一次短期利好”。

根据行业估计，飓风哈维损毁破坏的车辆多达50万辆，伊尔玛飓风中又损失了20万辆。

通用汽车汽车销量相比2016年9月跳增了将近12%，跨界车和皮卡销量分别增加了43%和10%，抵消了客车下降11%的影响。

上月通用汽车的库存降至仅可满足76日销售，8月时为88日。这是一个正面的变化，分析师曾将汽车行业待售新车过剩归咎于这家公司。通用订立的目标是，到年底时要将库存缩减至约70日销售量，现正在逐步靠近这一目标。

通用汽车首席经济学家Mustafa Mohatarem表示，“美国经济总体强劲是推动市场的主要力量”，同时飓风受灾地区的恢复“刺激了新车和二手车的销售”。

通用汽车表示，在包括德州在内的区域当中，面对消费者的新车销售增加14%。

根据售车网站Edmunds，美国按人口计第四大城--休斯顿区域在飓风哈维来袭后三周的新车销量较来袭前三周飙升109%。

**月末销售强劲**

福特汽车9月汽车销量增加8.7%，对消费者销量增长4.4%，利润率较低的批量销售则大增25.1%。F系列皮卡销量激增21.4%，得益于皮卡在德州广受欢迎。

福特美国销售部门主管Mark LaNeve在电话会议中指出，国内需求上扬，休斯顿需求“格外强劲”。受伊尔玛飓风的影响，佛州销售偃旗息鼓，但月底表现强劲。

Galpin Motors总裁Beau Boeckmann对路透表示，旗下经销商在劳工节期间销售畅旺，“但最棒的是我们看到这一势头持续了一整个月。”

Boeckmann指出，福特9月新车销量增加28%，本田则增长20%。Galpin在南加州拥有11家特许经销商，分别为福特及本田在美国的第一大及第二大经销商。

丰田汽车(7203.T)9月销量增加近15%，其中SUV和卡车销量激增。2018改进版凯美瑞轿车第一个整月的销量增长13%。

本田汽车(7267.T)(HMC.N)9月销量增长近7%，最近改版的雅阁轿车销量增加近10%。

随着底特律汽车厂商将重点转向SUV、跨界车和皮卡，丰田和本田都押注新款轿车将赢得市场份额。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)公布销量下降10%，受利润较低的批量销售锐减41%影响。该公司在削减批量销售，其面对消费者的销量增长0.3%。

日产汽车(7201.T)9月销量增加9.5%。公司美国销售副总裁Judy Wheeler表示，在休斯顿地区销量增长约11%的同时，多数地区的销量都有提升，“因此影响我们的不只是飓风”。

通用汽车和福特汽车股价上涨，扶助美国股指周二创新高。

自飓风哈维登陆以来，通用汽车股价已涨24%，福特汽车涨16%，菲亚特克莱斯勒更是飙升44%。(完)

编译 杜明霞/郑茵/龚芳/李爽；审校 张荻/徐文焰

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