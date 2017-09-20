焦点：美国通胀温吞而全球经济反弹 美联储左右为难

路透华盛顿9月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在美国通胀迟滞和全球经济走强之间左右为难，周三料将暗示是否会年内第三次升息，或者停止升息直到物价涨势更强。

在近期一连串国内经济数据表现平平后，金融市场主要关注美联储在政策声明中有关通胀的描述，以及决策者们的最新经济预测。

政策声明稿和预测将在1800GMT公布。美联储主席叶伦将在半小时后举行记者会。

美联储并可能宣布缩减其近4.2万亿美元的债券和抵押支持证券部位，其中大多是在应对2007-2009年金融危机和经济衰退期间所购进。

该计划将限制每月到期债券再投资的规模，起初削减再投资的规模为每月100亿美元，可能从10月开始实施。市场预期的该计划，料将不会产生太大直接影响。

但分析师和投资者表示，他们将重点关注决策官员对年底联邦基金利率的预测，以寻找外界普遍预期的12月升息25个基点是否可能发生的线索。

美联储近期会议记录显示决策官员的看法日益分歧。面对通胀率下滑，有些决策官员表示不必急于升息；其他决策官员则认为美国经济足够强劲，可继续推进货币政策“正常化”。

美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数7月同比增速下滑至1.4%，远低于美联储2%的中期目标。

“相对于6月的预测，可能有更多决策者预测今年将不再升息。但我们认为，转向该观点的人不会多到足以拉低预测中值的程度，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli称。 本周与会的16名美联储官员当中，需有五名官员调降其利率预测，才会使得6月预测中值1.375%出现变化。该水准较当前约1.125%的目标高0.25个百分点。

分析师及投资者对会议可能的结果看法不一，联邦基金期货合约市场价格的各项分析显示，12月升息机率最低为43%，最高为56%。

**真正的意图**

尽管美联储一直苦于美国通胀下滑，但叶伦及其他官员将此归咎于短期因素所致，而这些因素可望在未来几个月内消失。

美国金融环境仍普遍宽松，近日长期利率下滑，这些因素都强化了再度升息不致减缓经济成长的理据。

与此同时，目标利率上升将使得美联储更加远离零水准的下限；在10年来扶持美国经济拜托危机展开复苏之后，该行一直试图摆脱零水准的下限。

Insight Investment资深投资经理Jason Celente称，谁要是排除了12月升息的可能性，就是对美联储在通胀下降情况下仍想继续推进货币政策正常化的真实意愿的误判。

“只要就业依然强劲，形势不会恶化，就存在继续推进的空间和意愿，”他说。

但是，如果缩表计划付诸实施，不管美联储如何对待其指标利率，每个月都将给借款成本造成上行压力。

与此同时，包括欧洲央行在内的其他央行可能开始收紧政策，从而导致全球的金融环境更加紧缩。年底围绕美国政府债务上限和支出的政治纷争，也可能进一步扰乱市场。

旧金山Bank of the West的分析师Scott Anderson认为，市场普遍预期升息步伐放缓，美联储最终将与市场保持一致。

“升息加上量化紧缩，对市场而言将是需要好好消化的大规模紧缩措施，”Anderson称，“他们或许不得不放慢未来两年升息的步伐。”

QE时期关于美国经济、市场表现和美联储的交互式图表：tmsnrt.rs/2jxgbbf

(完)