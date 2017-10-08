焦点：美国商务部支持对庞巴迪飞机课税300% 加拿大英国跳脚

路透华盛顿10月6日 - 美国商务部已将对加拿大庞巴迪(BBDb.TO)CSeries喷气式飞机拟议征收的贸易关税调高至近300%，确认波音(BA.N)申诉的有效性；波音指控庞巴迪接获非法补贴，并以“夸张的低价”倾销这些飞机。

商务部周五提出课征79.82%的反倾销税，上周则是宣布将对该系列飞机课征219.63%的反补贴税。

此前的初步调查显示，庞巴迪2016年以低于成本的价格向达美航空(DAL.N)出售75架CSeries喷气式飞机，因而祭出上述新税率。总税率远高于波音在诉状中要求的80%。

提议中的税率要先获得美国国际贸易委员会(ITC)确认才能实施，预定明年初裁定。

这些关税预料将导致美国与加拿大和英国间的贸易关系更加紧张；CSeries的机翼在英国制造。美国、加拿大和墨西哥目前也正就更新北美自由贸易协定(NAFTA)进行谈判。

在9月26日宣布初判税率之后，加拿大和英国扬言将避开购买波音生产的军事设备，称对CSeries课税将降低美国销售，并使两国境内数以千计的庞巴迪员工职位面临危险。

一名英国政府发言人周六表示，“这是一份令人失望的声明，但鉴于上周宣布的初步裁定站在波音那边后，这结果不太令人意外。”

“我们持续尽全力和加拿大政府一起与波音谈判以解决此案。”

庞巴迪股价周五收盘上涨至2.21加元。部分分析师表示，市场对此决定反应冷淡，暗示市场认为这一惩罚性关税可能不会实际执行。

**各说各话**

波音发表声明表示，“这部分关税是庞巴迪故意违反贸易法律、倾销CSeries飞机的后果...庞巴迪永远都能选择完全遵守贸易法律规定。”

加拿大外交部表示，波音“操弄美国贸易救济制度”，以排除CSeries在美国竞争。

加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)在一份声明中称，加拿大“完全不同意”这项裁决，将持续向美国及波音提出关切。

波音若要在ITC这关获胜，必须证明其销售受到庞巴迪的侵害，尽管波音并未以旗下飞机来争取达美航空订单。

庞巴迪称，相信ITC将认定波音未受到侵害，称商务部的裁决“操作过头”。

达美航空称此裁决只是初步决定，相信ITC会认定“没有一家美国制造商受到庞巴迪飞机的威胁”。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，此一裁决确认了特朗普“美国优先”政策。

罗斯在一份声明中称，“我们将...尽职责所能支持美国公司及其劳工。”(完)