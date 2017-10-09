焦点：美国财政部公布蓝图报告 提议全面改革资本市场

路透华盛顿10月6日 - 美国财政部周五公布了一份全面改革美国资本市场的蓝图报告，希望削减公务方面的繁文缛节，推行总统特朗普促进经济增长的计划。

该报告建议实行一系列措施，鼓励企业公开上市、改善企业的资本利用渠道、并为投资者提供更广泛的投资机会。这对于小型企业、银行、券商和集资平台而言，不失为一项利好。

报告还呼吁监管者在参加国际监管论坛时，将美国的利益置于首位。

这份总计232页的报告基本上避开了必须经由国会同意的立法调整，而是侧重于那些依靠国内两大市场监管部门便可较快实现微调的举措，因为两大监管部门的负责人均为特朗普任命。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Christopher Giancarlo和证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)周五发表声明称，他们对这份“深思熟虑的”报告有不少贡献，并支持报告中的建议。

根据特朗普总统在2月签署的一份行政令，财政部需要完成对现有金融规定的全面评估，估计一共要公布四份报告，周五这份报告是其中的第二份。

该报告概括了91项技术性改进措施，旨在提振股市、债市和衍生品市场。除九项外，这些调整措施由联邦监管部门批准后便可生效，监管部门目前正就这份报告征求意见。

建议很快得到了金融行业团体的赞扬，他们称早就应对资本市场监管进行评估。

美国商会高级副总裁David Hirschmann称，“经济增长和繁荣仰仗高效的资本市场。财政部报告为释放资源以刺激经济成长和创造就业绘制了蓝图。”

**信息披露规则**

财政部建议简化对上市公司和计划上市公司的信息披露与合规要求，希望扭转当前首次公开发行(IPO)下降的趋势。

财政部还提议废除多德-弗兰克法案中一项关于上市公司披露信息的规定，涉及产品中可能引发争议的原料、以及企业高管和普通员工薪酬之比等。

为方便小企业获得资本，报告建议放松关于集体融资的规定，并建议修改关于合格投资者(accredited investor)的定义，为缺乏经验的投资提供更多机会。财政部的报告还涉及长期以来针对股权市场结构的讨论，建议美国证券交易委员会(SEC)评估股票最小涨跌幅、交易单类型、交易费用模式以及交易所自身的运营和监管问题。

为了减少监管重叠，并使美国与其他市场更一致，报告要求证监会和美国商品期货交易委员会(CFTC)更密切地配合，协调他们的规则，但不再建议两者合并。决策者以前曾呼吁两家机构合并。

“重点在协调各套规则...这是减轻衍生品和用户合规负担的重要举措之一，”国际互换与衍生品协会(ISDA)银行业务主管、前CFTC官员Scott O’Malia在声明中称。

放宽互换交易以及衍生品交易保证金规定的建议，还可能令衍生品交易商从中受益。

虽然银行、券商和小型企业为这份报告叫好，但其中许多要求可能招致公共游说团体的批评，他们担心这些要求可能减少对投资者的保护，并为银行业者再次追求风险交易打开大门。

“提议几乎全都是要求放宽监管，提议要求削减多德-弗兰克规则，”Americans for Financial Reform的政策主管Marcus Stanley表示。“这十分危险。”(完)