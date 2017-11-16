焦点：零售销售、一周薪资及通胀走升 美联储升息周期无后顾之忧

路透华盛顿11月15日 - 美国一周薪资正在上升，民众正在消费且物价跟着走升，这些迹象表明经济持续复苏为美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息及之后的升息周期舖路，尽管担心低通胀问题。

资料图片：2014年11月，纽约，梅西百货内的顾客。REUTERS/Andrew Kelly

美国10月扣除食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)走升，今年稍早曾剧跌，令一些美国决策者感到不安。核心CPI更能看清楚基础通胀情况。

美联储偏爱的个人消费支出(PCE)物价指数，10月核心PCE按年增长1.4%，高于9月1.3%的增幅。分析师认为，这将会带动稳定的薪资和就业成长。

还有进一步的佐证：10月零售销售成长0.2%，优于预估，分析师预估全年年增幅可望达到3%。

虽然通胀率上升导致生产和非监督性岗位的10月平均时薪损失0.01美元，但每周工时的跳增还是帮助提高了工人的薪资。

这些工人的每周平均收入较上年同期提高2.6%，为6月以来的最高升幅，延续了自2011年以来的薪资加速上涨趋势。

综合来看，这些数据促使部分预测人士上调对今年经济增长率的预估，并更加坚定了他们对美联储12月将采取行动的预期。

通胀“正逐步加速。10月数据显示出现全面改善，”巴克莱研究的顾问表示。美联储“可以放心了”。

鉴于零售销售数据，Macroeconomic Advisers上调对第三季国内生产总值(GDP)增长率的预估至3.4%，并认为零售销售将继续增长。该公司还将第四季GDP增长率预估调升至2.5%。

“我们预计消费者支出将有强劲的基本面--包括就业持续增加、实质薪资坚挺增长，以家庭资产净值近期展现的力道。这些都将在未来几个月支撑零售销售稳健增长，”分析师Kathleen Navin表示。

今年很大一部分时间里，美联储都在争论通胀近期的疲势是否为经济出现问题且不断发展的迹象，抑或低失业率终将意谓着薪资上升、物价将日益接近其2%的目标。

但总体而言决策官员一直相信，只要就业增长及家庭支出保持下去，通胀就不会太远了。

纽约联储总裁杜德利稍早在纽约一场演讲中指出，通胀停滞可能是件好事--推高实质薪资，这表明在更多人获得工作的同时物价涨势又稳稳当当。

“这将表明，美国经济可在劳动资源利用率较高的情况下平稳运行，而不会发生棘手的通胀大涨，”杜德利指出。“就业可以持续地增长。”(完)