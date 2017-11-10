焦点：中国收紧大豆进口审批 可能冲击购买需求--消息人士

路透11月9日 - 四名贸易消息人士称，中国对进口转基因大豆发放安全证明所花费的时间延长，可能抑制未来几个月的买需。

资料图片：2014年7月，美国密苏里州Creve Coeur，孟山都下属研究设施内展示的大豆。REUTERS/Tom Gannam

全球60%的大豆出口都流向中国。中国主要购买巴西和美国的转基因大豆，基本都用来当作猪饲料。

但消息人士称，已至少有两批分别装载60,000吨大豆的船货尚未取得证明，未来可能还有更多大豆进口受影响。

“压榨商都很紧张，”一家国际贸易公司驻新加坡的高层主管表示。

“有两船大豆已经到岸但还未取得证明。它们面临每天15,000美元的货物延滞费。未来可能还有更多船货受影响，”他说，指的是一旦船货不能在约定时间卸货，船运商须向货主支付的费用。

中国去年已加紧对进口大豆的审查，要求港口防止转基因大豆流入食品行业。

目前尚不清楚推迟取得进口安全证明是否与收紧管控有关。负责发放证明的中国农业部未回复传真问询。

**买家推迟发货**

新加坡消息人士称，推迟发放安全证明已冲击到10月大豆进口。然而，中国一家油籽贸易商表示，取得相关证明的难度自4月以来就有大幅提升。虽然这种情况在夏季有所缓和，但最近又有抬头。

“他们似乎降低了大豆船货的通过率，”另一家位于中国的油籽贸易商表示。“没有任何解释。我们对此都十分好奇。”

一些压榨商开始在订购船货之前就开始申请相关证明，其他压榨商则通过推迟发货来争取更多时间。

进口商目前尽力避免从太平洋西北地区(PNW)码头装运大豆，转而青睐墨西哥湾港口。

“从PNW装船运输大豆至中国需要17天，从墨西哥湾装船需要大约55天，所以买家觉得从墨西哥湾订船更好，能避免滞留，”上述驻新加坡的高管表示。

第二位驻中国的贸易商警告称，更严格的申请流程也可能阻碍一些买家进行采购。

“目前，鉴于压榨商都是现用现买，如果你打算装运11月或12月的船货，而手头并没有许可证，那你就得三思了，”他说。

对该问题日益严重的担忧，有可能成为下周在广州举办的国际油脂油料大会的热门话题。(完)