焦点：股市暴跌料不致打乱美联储今年升息节奏 因经济形势仍给力

路透纽约2月6日 - 周一美股暴跌，让投资者绷紧神经，但分析师表示，这并不足以改变美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2018年继续升息的计划，因为经济继续顺利运转。

正当美国及许多经济体处于同步增长轨道之际，这次全球股市集体跳水，导致市值较八天前所及纪录高位缩水4万亿美元，让人担心，如此迅速的财富损失恐将影响企业投资和消费者支出。

尽管市场尚未完全恢复元气，但金融形势(financial conditions)，也就是财富水平和借款成本，仍处在近25年来最强状态。分析师周二表示，这些因素加上12月实施的大幅减税举措将支撑美国经济增长2.5-3.0%。

分析师指出，除非市场大跌加剧，并损及经济，否则美联储决策者不太可能改变今年升息三次的计划。

“我认为我们看到的情况不会改变他们对升息路径的观点，”纽约HSBC Securities USA美国外汇策略部主管Daragh Maher表示。

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**美联储升息押注**

不过，从利率期货市场情况来看，交易员周一将美联储升息的次数从三至四次调降为两至三次。

上周五公布的美国非农就业报告颇为强劲，显示1月时薪同比上涨2.9%，为2009年6月以来最大增幅。数据公布后交易员加码押注升息速度将加快。

通胀忧虑不断升高，因薪资上涨推动10年期美债收益率升至四年高点2.88%。

投资者担心薪资压力上升将吞噬企业获利，美联储将会以更快速度升息，股市投资者因而疯狂出逃。

美股三大股指在周一暴跌之后迎来反弹。

但标准普尔500指数.SPX今年以来的涨幅已灰飞烟灭，道琼工业指数.DJI低于去年收盘，纳斯达克指数.IXIC虽仍有2.8%的涨幅，但比1月26日时录得的8.7%的涨幅已大幅回吐。

**金融条件依然宽松**

除通胀率上升迹象之外，宽松的金融条件也将是美联储决策者进一步上调短期利率的关键因素。

利率期货显示，交易员预计美联储将在3月20-21日的会议上升息25个基点。美联储去年12月将目标利率区间上调至1.25%-1.50%。

“金融市场条件是部分考量因素，”景顺驻纽约的首席全球市场策略师Kristina Hooper称。“目前我还没有看到能够促使美联储转变立场的条件。”

1月26日止当周，衡量资金、债务、股市状况和借款成本的芝加哥联储金融条件指数降至负0.94，为1993年8月以来最低水平，预示市场条件极度宽松。

现在，美联储可能会监控通胀率是否确实加速上探2%目标，或者只是相关担忧引发短暂的市场抛盘。

“美联储将继续关注通胀，”Hooper称。

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(完)