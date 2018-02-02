焦点：1月晴雨表现象重现？ 标普500指数跳涨近6%为全年带来好兆头

路透2月1日 - 华尔街流传最久的谚语之一就是：“1月走势如何，全年走势就如何”。标普500指数在2018年头一个月上涨了近6%，今年剩余时间应该会步其后尘。

据股票交易者年鉴(Stock Traders Almanac)，自1950年以来，只出现过九次与所谓的“1月晴雨表”(January Barometer)现象明显相悖的情况。“1月晴雨表”这个概念是由股票交易者年鉴创始人Yale Hirsch在1972年提出的。

诚然，投资者列出了市场存在的几大风险。但许多人仍预计2018年全年走势将效仿1月，受助于美国公司税下调提振企业获利，而且经济数据显示全球经济处于稳步增长趋势。

“仍有进一步上涨的空间，”SlateStone Wealth LLC的首席投资策略师Robert Pavlik称，他并预计标普指数将进一步上扬7%，2018年底时达到3,040点，即便期间有时会回落。

“税改将提供帮助。消费者已展示出信心。企业支出也上升了。制造业增长，且全球经济改善。任何回调都将是暂时的。”

但是，标普500指数.SPX总回报连续逾15个月上涨后，芝加哥Kingsview资产管理公司的投资组合经理Paul Nolte并不预计“股市将继续上升”。

“面对利率上升和税改可能对获利构成的正面提振，市场正在寻找下一个事件--而这可能令人失望，”Nolte说，“上半年可能非常好，下半年则较为艰难，因利率上升开始造成影响，而且关于期中选举的担忧开始冲击市场。”

历史上，重大外部事件曾经对市场表现造成过扭曲，比如1966年和1968年越南战争、升息、911恐袭，以及预期2003年对伊拉克展开的军事行动。

当1982年和2009年的1月均下跌时，标普500指数录得年度涨幅。 1982年8月是一轮牛市的开始，而目前的牛市行情始于2009年3月。

LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick在1月31日的研究报告中写道，以1月行情衡量后市走势的这个指标并非完美，尽管它确实有相当可靠的记录。

“现在真正有趣的是第一个月的涨幅超过5%时，”他说，“后面11个月的回报实际上会变得更强。”

据Detrick，在标普500指数1月份涨幅超过5%的所有年份里，从来没出现过年度回报为负的情况，不过他指出“它们(走势)并不平稳”。

他说，从顶点到低点的平均修正幅度为10.7%，最小的年内回调幅度为4.4%。(完)