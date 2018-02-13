《焦点》美股动荡的教训：期权对冲可借机获利

路透纽约2月12日 - 美国股市数月来波澜不兴，期权对冲似乎变成了可有可无且成本昂贵的操作。但上周股市波动率急升，迅速让投资者想起防御性期权的优点。

上周，标准普尔500指数.SPX跌幅超过5%，前瞻性的波动率指标随之飙升。

波动率飙升意味着一位被称为“50美分”(50 cent)的神秘的美股期权交易员，终于看到自己的期权部位带来回报。他在过去一年花费数百万美元进行经常性的Cboe波动率指数期权对冲。

VIX期权主要用于防止股市回调造成投资损失。

“我们一直关注的这名持续买进VIX认购期权的买主终于赚到钱了，而且赚得可多了！”Macro Risk Advisors衍生品策略团队负责人Pravit Chintawongvanich在一篇报告中指出。

Chintawongvanich指出，按市值计价(mark-to-market)，波动率急升让这位买家这个月赚进约4亿美元。“50美分”外号的由来，是因为这名买家通常以50美分的固定价格成批买进VIX认购期权。

这名交易人士至少从2017年1月开始采用这套滚动对冲，Chintawongvanich估计，截至周五，这名人士在期权部位总获利约1.83亿美元。

这位交易人士有可能在其他部位蒙受巨大损失，因为VIX期权部位应该是为了防范规模更大的投资组合遭遇潜在损失而安排的对冲，而不是单纯押注波动率上升。

“50美分”是否已经结清这个期权部位以实现获利，尚不得而知。

另一位匿名交易员的持仓部位大到足以被封上“VIX大象”和“VIX鲸鱼”的昵称，这位交易员结清了一个规模超过100万美元的VIX期权经常性仓位。

Chintawongvanich估算，若是计入那些从7月开始滚动套保的部位，这位交易员持有的VIX期权仓位增加了约4,000万美元。

然而，交易员们却不急于加码期权对冲。

根据期权研究公司Trade Alert数据，市场流行的对冲工具--SPDR S&P 500 ETF Trust期权和标普500指数期权的周一未平仓合约显示，对冲市场下跌风险的保护性卖权(protective put)规模处于数月低点。

纽约MKM Partners的衍生品分析师Jim Strugger在研究报告中称，“在这波巨震中，有许多过于自满的迹象。”(完)