焦点：波动率指数激升 推动美国期权对冲活动热烈升温

路透纽约2月5日 - 华尔街“恐慌指数”周一创下两年多来最大单日涨幅，因美国股市暴跌；这促使投资者涌向期权市场，寻求对冲股市进一步下滑的风险。

周一股市在剧烈震荡中收低，指标标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI都创下2011年8月以来最大单日百分比跌幅，自纪录高位开始的期待以久的回落走势加剧。道琼工业指数一度大跌1,600点，创下史上最大盘中点数跌幅。

在衡量预期中的标普500指数短线震荡的指标中，Cboe波动率指数(VIX)走势最受关注。周一VIX指数收涨20.01点报37.32，创下2015年8月以来最高收位。

“这天一开始还蛮井然有序的，但突然间变盘，然后恐慌情绪开始出现，”嘉信理财(Charles Schwab)驻德州奥斯丁的交易及衍生品副总裁Randy Frederick说。

“可能有一些规模相当庞大的程式交易被触发。看起来像是一些机构投资者的程式卖盘，”他说。

据期权分析公司Trade Alert，卖盘的力度非常大，促使交易员转向期权市场，交易量跳升至3,550万口，创纪录第三高位，也是2015年8月21日以来的最高水准。

主要用于对冲波动性飙升风险的波动率指数看涨期权周一在10个交投最大的合约中占到九个。整体波动率指数期权交易量触及360万口，约为日均交易量的三倍。

标普500指数.SPX期权及跟踪该指数的上市交易基金(ETF)--SPDR S&P 500 ETF Trust的交易量也高于平常水准。

MKM Partners驻纽约的衍生品策略师Jim Strugger说，对冲活动活跃，与股市波动性升至数月高点一致。

波动率指数长期均值为19.34。截至周五，该指数已连续312日处于该水准下方。

**做空波动率**

股市持续数月的平静使得卖出波动率策略有利可图。法国巴黎银行驻纽约股票和衍生品策略负责人Anand Omprakash称，上周初股市震荡幅度有所上升，令更多人押注股市波动将减弱。

“我们处在这样一种程式中：波动性略微上升时，就会有大量观望资金投向一些做空波动率的交易所交易产品(ETP)，”Omprakash说道。

Omprakash估计，VIX相关ETP的净空仓曝险规模将在周四触及纪录高位。

“(这一点)无法验证，但你必须想到，近期的走势让很多人都猝不及防，而且为近期走势增加了一定的波动性，”芝加哥Typhon Capital的Volatility Group联合负责人Matt Thompson说道。

市场参与者称，这波跌势的剧烈程度可能会使投资者不会很快重新大举建立对波动率的空头押注。

“即便在某个时点投资者会现身以逢低买入股票，但我们认为现在不是做空波动率的时机，”Black Peak Capital投资顾问总裁Stephen Aniston说道。

波动率飙升确实为进入部分具有吸引力的期权市场带来了机遇。

“如果你寻求进入股市，溢价水平已扩大，所以利用现金担保看跌期权是建立曝险的一个途径，”芝加哥SpiderRock Advisors首席投资官Eric Metz说道。

“这么长时间以来，我第一次感觉(现金担保看跌期权)极为诱人，”Metz称。

**清仓？**

市场参与者称，周一美股暴跌导致两只最流行的ETP面临潜在清仓风险。投资者通常利用ETP从平静市况而非动荡环境中获利。

VelocityShares每日做空短期波动率指数ETN在盘后交易时段骤降86%，而ProShares短期期货波动率指数ETF下跌近80%，因投资者质疑他们能否承受住波动率大涨的冲击。

截至上周这两款产品的资产管理规模约为28亿美元。Black Peak Capital的Anison称，它们如果清仓，则不仅会给波动率市场造成影响，也会波及至整体市场。

目前还不是很清楚这两只ETP发行人是否会选择清仓。(完)