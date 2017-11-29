焦点：美国参议院预算委员会通过特朗普税改议案 为全体表决铺路

路透华盛顿11月28日 - 美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。

2017年11月28日，华盛顿，美国参议院预算委员会主席Mike Enzi在审议2018财年预算法案过程中，等待遭抗议者扰乱的秩序得以恢复。REUTERS/Joshua Roberts

参议院预算委员会未经讨论，就迅速投票表决通过了该议案，而有抗议者在国会山高喊：“杀死这个议案，不要杀死我们”。该议案在预算委员会以12比11票获得通过，共和党成员全部投票赞成，而民主党成员全体反对也无济于事。

该委员会的共和党成员在投票后迅速离场，民主党人则抱怨没有对这个重大的税改议案进行讨论。

白宫称预算委员会的行动“是朝着通过历史性的减税和改革迈出重大的一步。”

共和党人急于推动通过税改法案，以免重蹈四个月前因内斗导致推翻奥巴马医保的努力失败的覆辙。

如果参议院本周晚些时候批准该税改议案，则需要与众议院版本的议案调和一致，然后才能送交总统特朗普签署成为法律。

共和党领导人承认，他们还没有攒够在参议院通过议案所需的票数。共和党在参议院以52：48的席次占据微弱优势。“这是一个富有挑战的事，”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在记者会上表示。

参议院的税改议案将在一年延迟期后把企业税率从35%调降至20%。议案将对企业海外获利征收一次性优惠税，并对未来海外获利免征国内税。

针对许多个人和家庭的税率也将暂时调降，之后在2025年回升至之前的水平。主要的税费减免也将削减或取消，因此对一些中产阶层的家庭而言该议案有利有弊。富人缴纳的部分税费将废除。

受此消息影响，美股收高，标普500指数.SPX收盘涨近1%。

**科克让步**

一如议案内容所述，此版本税改案估计将使得美国预算赤字在10年内增加1.4万亿美元。共和党人仍坚持财政缺口可由经济的额外增长来弥补。

财政鹰派共和党参议员科克(Bob Corker)说，他努力完成了一项消除其忧心的协议，科克原担心减税将增加太多政府债务。

他说该议案将进行修正，万一经济增长未能达标将自动调高税收。“我们所获得的承诺，使我们处于相当有利的位置，”他说。

科克的让步，消除了几个围绕该议案的不确定性之一；参议院助理称，随着全体表决近在眼前，这些不确定性将会尘埃落定。

就在税改攻防战上演之际，另一条战线也硝烟四起。民主党取消了原订赴白宫与特朗普讨论减支、移民等议题的会议。此前，特朗普发表推文称他不认为能谈出甚么结果。

议员们必须在12月8日政府支出到期前更新借贷权限。民主党人希望利用预算问题作为筹码，为那些在幼年时非法进入美国的年轻移民争取更多保障。(完)