焦点：美国共和党就税改立法达成一致 下周有望进行最终表决

路透华盛顿12月13日 - 美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。

2017年12月13日，美国华盛顿，国会参众两院协商会议就减税法案举行公开会议。REUTERS/Joshua Roberts

根据参众两院达成的一项协议，调降后的企业税率将会比稍早建议的20%高一个百分点，但仍远低于目前的35%。美国企业多年来一直希望大幅调降税率。

在敲定30年来力度最大的税改方案过程中，共和党在是否削减富人的最高所得税税率问题上犹豫了数周。但是最终他们同意将其从目前的39.6%降至37%。民主党人批评共和党的方案向富人和企业倾斜，对中产阶级没什么帮助。

“我认为我们达成了一个相当不错的共识，”美国参议院财务委员会主席Orrin Hatch对记者表示。

了解协商情况的议员和消息人士表示，这份协议将取消企业替代性最低税负，这项税收是为确保盈利企业缴纳部分联邦税而设立，同时提议保留的对各州和地方税务抵扣税种中，除房产税外再增加所得税，上限总额10,000美元。

协议还将取消对未参加医保个人课以联邦罚款的政策，部分推翻奥巴马医保法；同时还批准在阿拉斯加北极国家野生动物保护区进行石油勘探活动。这两项追加举措单独都无法获得足够票数。

这份达成一致的议案中，进一步细节还不得而知。最终版本可能最早周五正式公布，并于下周在两院举行决定性投票。

共和党参议员Ron Johnson对记者表示，将企业税率调整目标从20%改为21%，这样国家就能有足够的财政收入支持，可立即实施减税。

特朗普在白宫的一次讲话中表示，美国国税局建议，如果他能在圣诞节前将这份议案签署成为法律，减税举措将会在明年2月生效。

“如果国会在圣诞节前递交议案，国税局...已经确认美国人将看到2月开始减税及收入提高，”他说。

国税局暂未予置评。

特朗普政府一位官员表示，国税局必须要重新调整雇主的薪资税扣缴表，新的扣缴标准将在2月生效。

国会无党派研究部门--美国国会税收联合委员会和国会预算办公室都预测，富人和企业将从共和党版本的税改计划中获得不成比例的好处。

**负债扩大**

按照共和党版本的减税计划，预计会使国家负债在10年内扩大高达1.5万亿美元至20万亿美元。考虑到这一点，共和党人一直迫切地希望敲定计划细节，不增加对联邦赤字和负债的预估影响。

在民主党举办的一场税务活动上，Moody’s Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)称，如果实施共和党的议案，将造成利率上升，意味着降低企业税率的好处“彻底被抵消”。

在企业减税预期推动下，股市已上涨数月。指标道琼工业指数.DJI周三收高0.3%报24,585点。

“市场处于纪录高位，涨势要归功于税改预期，”O‘Neil Securities的纽约证交所场内部门主管Ken Polcari说。

当记者问到特朗普是否会签署将企业税率降至21%的议案时，他答道：“我会的...下周进行投票表决对这个国家来说非常重要。”

共和党在周二阿拉巴马州参议员补选中遭遇失败后，面对着更大压力，要赶在圣诞节及新的阿拉巴马州民主党参议员正式就任之前完成税改立法。

如果特朗普能够在年底前签署该法案，就将是自他与共和党自1月控制了白宫和参众两院以来，取得的第一个重大立法胜利。(完)