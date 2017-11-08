（更正）焦点：特朗普税改议案尚未通过 投资人已开始押注回购股票潜力股

（更正：倒数第二段译文有误，改为“这样的做法比收购或雇用更多的员工更可取”，非“这有利于公司开展收购或聘用更多员工”。）

资料图片：2015年9月，纽约证交所门前悬挂的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约11月7日 - 在美国共和党提议的税改议案正在国会闯关之际，投资人并没有安静地等待进展，而是已经开始慎重地挑选一些科技、医疗保健以及消费类股票，因为他们预期一旦税改计划通过，这些公司可能会把节省下来的税金用来回购股票。

包括天利投资(Columbia Threadneedle Investments)、Hodges Capital以及SSI投资管理公司的基金经理在内，一些投资人增持或继续持有德州仪器(TXN.O)、微软(MSFT.O)、西南航空(LUV.N)等公司的股票，部分原因就是预期如果通过某种形式的税改议案，这些公司可能回购更多股票或派发额外红利。

参议院共和党人的提议是，将企业税率从35%降至20%，允许企业按12%的税率将海外获利汇回国内。美国企业留在海外的未缴税现金获利总计约为2.6万亿美元。

基金经理们称，虽然现在判断税改法案能否通过还为时尚早，但企业扩大股票回购的前景就值得对那些会从税改中受益最大的公司押注。

“如果你在考虑两家公司，从海外汇回现金对其中的一家促进更大，那这就会带来额外回报，”Columbia Dividend Income(INUTX.O)资产组合经理Peter Santoro表示。

Santoro说，例如，像微软等现金充裕且有大量海外据点的科技企业，可能会通过一次性派息将现金返还给股东，即便国会通过的是将获利汇回国内的法案而非全面税改议案。

Santoro说，在2004年国会允许美国企业以优惠税率将海外获利汇回国内时，微软派发了每股3美元的特别股息，特朗普税改带来的意外之财可能也会带来类似的效果。

Santoro未透露他是否在最近几个月增加微软股票持仓。据晨星的数据显示，微软是Santoro管理的基金的最大重仓股。微软股价今年以来上涨36%，主要受其云计算业务扩张提振。

高盛公司估计，共和党的税改议案将使企业2018年的股票回购金额增加750亿美元至5,900亿美元。美银美林则预计，从国外汇回的现金中，约有一半将用于股票回购，剩余将用于并购和其他投资。

股票回购会减少外部流通股总量，并提高每股盈余(EPS)和股东权益报酬率(ROE)等指标，因而通常会给企业股价带来短期的提振。

**回购指数今年表现落后大盘**

然股票回购过去三年脚步放慢，主因股票估值上扬使得回购成本更加高昂，且投资人要求企业透过在厂房或研发方面的支出，扩大公司对未来的投资。

标普500股票回购指数今年表现落后整体大盘，该指数在2009年至2016年底期间表现超越标普500指数近83%。这项回购指数追踪标普500成分股中股票回购率最高的100家公司，比如波音(BA.N)、Michael Kors(KORS.N)及泰森食品(Tyson Foods)(TSN.N)。

Powershares Buyback Achievers(PKW.O)基金今年迄今获利11.2%，相比之下标普500指数则上扬15.7%。该基金追踪过去12个月买回至少5%在外流通股的企业。

规模20亿美元的Hodges Capital基金经理Eric Marshall表示，他一直对大量回购股票的个股加仓，比如德仪及劳氏(Lowe‘s)(LOW.N)；因为他认为税改议案若确实过关的话，这些企业就会提高当前回购股票计划。

比如，德仪9月时表示，将再回购60亿美元股票，该公司在过去五年总计削减四分之一流通股后，继续回购股票计划。德仪股票在Hodges Blue Chip Equity Income基金中占比约为2%。根据最新公开数据，该公司上回回购股票是在6月。

“回购股票是最能节税的资本使用方式，而且公司对自身股票了如指掌，”Marshall表示。

规模16亿美元的SSI Investment Management的投资经理Ravi Malik表示，资金汇回税率下降将令其投资组合中的可转换公司债受益，如Citrix Systems Inc (CTXS.O)、安进(AMGN.O)和科林研发。

Malik表示，SSI Investment检查了持仓量最大的股票中海外收入占比较高的公司，以评估税改法案的影响。“我们据此判定这些公司将从税改提案中明显受益。”

规模31亿美元的James Balanced Golden Rainbow基金的投资经理Barry James表示，如果税改法案通过，他预计该基金持股的割草机生产商Toro Co (TTC.N)和西南航空将扩大现有的股份回购计划。他说，这样的做法比收购或雇用更多的员工更可取。

“长期来看，我们看好回馈股东的公司，而且现在并不是进行低成本收购交易的恰当时机。”(完)