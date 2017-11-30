焦点：税改立法在美国参议院又前进一步 本周或将进行全体投票

路透华盛顿11月29日 - 美国参议院周三向着税改立法的通过又迈进一步，这项立法是白宫的首要任务。目前来看，本周稍晚可能对此事进行决定性的投票表决，但还不清楚议案拥有的共和党支持票是否足以确保其获得通过。

资料图片：2009年11月，美元纸币。REUTERS/Rick Wilking

共和党人花费一天时间重新赶制这份议案，以消除国会议员们对于该法案将会加重美国预算赤字的担忧。

美股上扬，因市场乐观认为议案可能获得通过，但障碍依然存在，其中包括议员们希望解决国家债务增加的问题。该议案未来10年将会使国家债务在20万亿美元的基础上再增加约1.4万亿。

参议院以52-48票同意开始正式辩论，由此周四或周五可能对该议案进行全体投票。共和党迫切希望这项立法获得通过，以此展示他们对白宫和国会两院都拥有控制权。

共和党以52：48的席次在参议院占微弱多数优势，如果能团结一致，将拥有足够多的票数来通过该议案。在没有民主党议员支持的情况下，共和党的跑票数不能超过两票。

美国总统特朗普周三在密苏里发表讲话时恳请共和党议员支持该议案。若税改议案获得通过，则将是他自1月上任以来取得的首个重大立法成果。

“对减税投票就是对重新把美国放在第一位的投票，”特朗普说，并称该议案可能会“让我损失不少钱”，他的富人朋友也不高兴。“我的会计现在都快疯了。但没有关系，嘿，看，我是总统，我不在乎。我不再在乎了。”

民主党称，减税将让企业和富人受益，但是以工薪阶层利益受损为代价。一些民主党人士称，特朗普和他的子女将从中受益。减税议案将取消房地产遗产税。

周三公布的11月23-27日进行的路透/益普索调查显示，在清楚共和党税改计划的美国民众中，有49%表示反对，高于10月时的41%。这次对1,257名成人进行的在线调查发现，29%的人支持税改计划，22%的人称他们“不知道”。

这项广泛的税改议案是由国会和特朗普政府少数高层官员耗时几个月闭门制定的，基本没有纳入很多共和党议员的意见，也没有民主党议员参与。

参议院的主要分歧在于法案对于联邦赤字和政府债务的规定。

共和党仅存的少数财政鹰派人士之一、参议员科克(Bob Corker)希望在议案中加入税收快速折返条款，如果未来无法达到经济增长目标，将自动增税以抵消赤字增长。

这一触发条款已经成为保守派共和党和游说人士(包括与亿万富翁Charles和David Koch结盟的利益团体)的批评对象，他们说增税前景可能会削弱未来经济增长。

“我更希望不要触发条款，我们很可能会加入这种条款，但我更倾向于没有，”参议院财务委员会主席Orrin Hatch对记者表示。(完)