FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：美国国会共和党人推动税改议案 联储官员警告经济威胁
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月5日 / 晚上11点55分 / 13 天前

焦点：美国国会共和党人推动税改议案 联储官员警告经济威胁

2 分钟阅读

资料图片：2013年10月，华盛顿，美国国会大厦。REUTERS/James Lawler Duggan

路透华盛顿10月5日 - 美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革，与此同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)的官员罕见地公开发表言论，警告特朗普总统的税改计划可能导致通胀和联邦债务难以为继。

由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。这份支出计划包括一项立法工具，可允许共和党人在参议院获得简单多数便可令税改议案获得通过，从而绕过民主党议员的阻挠。共和党在参议院的100个议席中占据52席。

此外，参议院预算委员会批准了自己的预算决议，并付诸参议院全体表决。预计投票要在10月16日之后。

特朗普以及国会共和党领袖希望能在1月之前颁布一系列针对公司、小企业以及个人的减税计划，保证大幅减税会促进美国的经济成长、就业和薪资。

上述进展提振美国股市，主要股指周四再创收盘纪录新高，因投资者乐观认为，全面税改或可在明年第一季就位。

“听起来他们对待起草税改立法是来真格的，这让所有人都更相信税改可能成为现实，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。他预期税改可能提振2019年的经济增长和企业获利，并将标准普尔指数推上3,000点关口。该指数周四收报2,552.07点。

但美联储官员对共和党人描绘的美妙前景提出质疑，称减税提议可能在短期内推动增长大幅加快，但也会带来高通胀和沉重的政府债务，最终经济增长仍将回落至低于平均水平。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，除非以提高生产率和基础潜力为目标，否则减税可能带来的增长“不可持续”，并且终将因为资产价格泡沫、通胀以及可能出现的经济衰退而化为乌有。

联储官员一般不会对财政政策置喙。当前许多经济学家认为美国无需大规模刺激，特朗普政府却提议对个人和企业减税最多6万亿美元。

**民主党称减税让富人受益**

国会的程序性行动为共和党内部的冲突埋下伏笔，或推迟议案审议。尽管众议院预算禁止税改增加赤字，但参议院版的预算将使得税法在未来十年造成1.5万亿美元税收损失。共和党人称，税改将在10年后的数年内降低赤字。

参众两院共和党人必须弥合他们的分歧，就预算方案达成一致，这样才能给共和党人带来立法便利，即在参议院仅获得简单多数赞成票即可通过立法，也就是所谓的预算协调(reconciliation)。

美联储的批评是共和党计划遭受的又一打击。

民主党人之前抨击该计划让美国富人受益，对中等阶层的民众加税，并会削减社会福利支出，包括联邦医疗保险Medicare和Medicaid计划。

共和党议员也质疑该提案会取消税负扣减，来帮助抵消减税造成的影响。一些对财政政策持鹰派立场的共和党人士已警告，他们不会支持增加赤字的税改计划。

华盛顿超党派智库税收政策中心(Tax Policy Center)表示，特朗普税改方案将令美国财政赤字在未来10年中增加约2.4万亿美元，而美国目前的债务总额已经超过20万亿美元。

“这些钱从哪来？”众议院预算委员会的民主党成员John Yarmuth问道。“如果你听到这个计划，而且不是个百万富翁，那么很有可能就得你来掏钱。”

参议院民主党人试图用通过修正案的方式，阻止令富人受惠、提高中产阶级税负以及提高赤字的税改立法，从而削弱共和党的预算决议。但共和党人利用投票否决了这些举措，成功化解了民主党议员的努力。(完)

编译 徐文焰/郑茵/李爽；审校 张荻/戴素萍

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below