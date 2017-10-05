焦点：美国国会共和党人推动税改议案 联储官员警告经济威胁

路透华盛顿10月5日 - 美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革，与此同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)的官员罕见地公开发表言论，警告特朗普总统的税改计划可能导致通胀和联邦债务难以为继。

由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。这份支出计划包括一项立法工具，可允许共和党人在参议院获得简单多数便可令税改议案获得通过，从而绕过民主党议员的阻挠。共和党在参议院的100个议席中占据52席。

此外，参议院预算委员会批准了自己的预算决议，并付诸参议院全体表决。预计投票要在10月16日之后。

特朗普以及国会共和党领袖希望能在1月之前颁布一系列针对公司、小企业以及个人的减税计划，保证大幅减税会促进美国的经济成长、就业和薪资。

上述进展提振美国股市，主要股指周四再创收盘纪录新高，因投资者乐观认为，全面税改或可在明年第一季就位。

“听起来他们对待起草税改立法是来真格的，这让所有人都更相信税改可能成为现实，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。他预期税改可能提振2019年的经济增长和企业获利，并将标准普尔指数推上3,000点关口。该指数周四收报2,552.07点。

但美联储官员对共和党人描绘的美妙前景提出质疑，称减税提议可能在短期内推动增长大幅加快，但也会带来高通胀和沉重的政府债务，最终经济增长仍将回落至低于平均水平。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，除非以提高生产率和基础潜力为目标，否则减税可能带来的增长“不可持续”，并且终将因为资产价格泡沫、通胀以及可能出现的经济衰退而化为乌有。

联储官员一般不会对财政政策置喙。当前许多经济学家认为美国无需大规模刺激，特朗普政府却提议对个人和企业减税最多6万亿美元。

**民主党称减税让富人受益**

国会的程序性行动为共和党内部的冲突埋下伏笔，或推迟议案审议。尽管众议院预算禁止税改增加赤字，但参议院版的预算将使得税法在未来十年造成1.5万亿美元税收损失。共和党人称，税改将在10年后的数年内降低赤字。

参众两院共和党人必须弥合他们的分歧，就预算方案达成一致，这样才能给共和党人带来立法便利，即在参议院仅获得简单多数赞成票即可通过立法，也就是所谓的预算协调(reconciliation)。

美联储的批评是共和党计划遭受的又一打击。

民主党人之前抨击该计划让美国富人受益，对中等阶层的民众加税，并会削减社会福利支出，包括联邦医疗保险Medicare和Medicaid计划。

共和党议员也质疑该提案会取消税负扣减，来帮助抵消减税造成的影响。一些对财政政策持鹰派立场的共和党人士已警告，他们不会支持增加赤字的税改计划。

华盛顿超党派智库税收政策中心(Tax Policy Center)表示，特朗普税改方案将令美国财政赤字在未来10年中增加约2.4万亿美元，而美国目前的债务总额已经超过20万亿美元。

“这些钱从哪来？”众议院预算委员会的民主党成员John Yarmuth问道。“如果你听到这个计划，而且不是个百万富翁，那么很有可能就得你来掏钱。”

参议院民主党人试图用通过修正案的方式，阻止令富人受惠、提高中产阶级税负以及提高赤字的税改立法，从而削弱共和党的预算决议。但共和党人利用投票否决了这些举措，成功化解了民主党议员的努力。(完)