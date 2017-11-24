焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年

路透11月23日 - 截至感恩节傍晚，美国消费者在网路上消费了超过15.2亿美元，而今年还有更多打算捡便宜的民众涌向实体店面，摆脱之前两年年末假期旺季的不振局面，零售商则是在“黑色星期五”前夜早早开门迎客。

2017年11月13日，美国纽约曼哈顿，梅西百货海诺德广场（Herald Square）店在黑色星期五前夜提前开门迎客，顾客从百老汇入口涌入店内。REUTERS/Andrew Kelly

根据Adobe Analytics数据，截至美东时间周四下午五点(周四2200GMT)为止，消费者在年末购物旺季起跑点的消费较上年同期增加16.8%；Adobe Analytics追踪了美国前百强零售商八成的在线交易。

过去两年，网路销售激增导致感恩节傍晚及次日黑色星期五的实体店客流量减少。但在劳动市场强健、房价节节高升、以及股市屡创新高之际，今年消费者的购物慾已见改善。

根据多位观察美国各地消费人潮的分析师及零售业顾问说法，美国各地许多地方的店面来客踊跃。

“结果显然比过去几年要好得多，”Customer Growth Partners总裁Craig Johnson表示，“停车场都满了，购物中心人潮不断。”

这家零售业咨询机构有20个成员研究全美不同地区的消费者客流。

位于宾夕法尼亚州巴克士郡的穆迪零售分析师Charlie O’ Shea称，消费电子产品连锁企业百思买(Best Buy) (BBY.N)、服装企业Old Navy和零售商Kohl’s Corp (KSS.N)在当地的门店客流量稳健。

“天公作美，人们外出购物，”他说。

全美零售商联合会预计，今年11月和12月销售额将增加3.6%-4%，去年为增加4%。包括网络销售和售货亭销售在内的非门店销售额预计将增加11%-15%，至1,400亿美元左右。

在新泽西州，Westfield Garden State Plaza的梅西百货开门前，有大约50人排队；百思买门店外有200人左右排队，很多人是来自提网购商品。

“我们夫妻俩换了个更大的房子，需要买台大一点的电视放在起居室，”Jenipher Gomes称。她在百思买花399.99美元买了一台50英寸的三星电视。另一位顾客Hammad Farooq说，他在门店等了一个小时，准备买笔记本电脑和显示屏。

在芝加哥，人们对从早起去购物似乎不大热心，该市主要购物点和街区来往的人群不多。

“人是比平常多了些，但压根称不上拥挤，”在折扣零售店Target (T.N)购物的德勤审计员Eugenia Liew称。“我原以为人会更多。”

这个横跨11月和12月的假期季对零售商至关重要，可占其年度销售的40%。零售商努力借助大幅打折吸引购物者。

根据Adobe的数据，平均打折幅度介于10-16%，感恩节之夜网上针对电脑、体育用品、服装及视频游戏的优惠力度最大。

数据还显示，用智能手机购物的人数激增，在零售网站的流量中占到46%，来自台式及笔记本电脑的流量则分别下滑11%和近6%。(完)