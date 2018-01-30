焦点：特朗普国安团队关于政府建设5G网络的提议遭到多方反对

路透华盛顿1月29日 - 美国最高通讯监管机构、无线通讯运营商和一些律师反对总统特朗普国家安全团队成员提出的，由政府建设一条超高速5G无线网络，以应对中国监听美国电话通话威胁的建议。

从中国政府在遏制朝鲜方面发挥作用到中资在美国战略行业进行收购等一系列问题上，特朗普政府对中国采取的政策立场比前任奥巴马政府更为强硬。

一位高级政府官员周日表示，特朗普国安团队正在讨论政府建设5G网络的选项。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)周一表示，对确保“网络安全”的讨论“处于非常初级的阶段”，“绝对没有做出决定”。

出于国家安全的考虑，美国政府否决了一系列中资收购案，5G网络的概念旨在应对美国官员认为中国对美国网络和经济安全的威胁。

但这个选项被几名有发言权的人否定了。

特朗普任命的美国联邦通讯委员会(FCC)主席、共和党人Ajit Pai周一在声明中称，“由联邦政府建设5G网络的计划将耗资巨大，与帮助美国赢得5G未来的政策不符。”

美国无线通讯和互联网协会(CTIA)在周一的声明中称，“政府应该遵循自由市场政策，帮助美国无线通讯产业赢得5G的竞赛。”该协会是代表AT&T(T.N)、威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)、苹果(AAPL.O)和Sprint(S.N)等企业的行业组织。

FCC称，主要的无线运营商已经花费了数以十亿美元计资金购买频谱，并开始研发测试5G网络。5G网络预计至少比4G快一百倍，延迟从4G的10毫秒降低至不到1毫秒。

美国建设的5G网络，理论上而言要比中国方面的网络攻击更具韧性。Axios新闻网站周日公布的一份遭泄露的国家安全委员会备忘录称，中国是占主导地位的网络基础设施制造国，并表示使用“来自可信供应链的设备”建设该网络十分重要。

美国民主党参议员、参议院情报委员会副主席Mark Warner称，虽然他认同存在“与中国政府向网络设备市场施加影响力的严重关切”，但他认为由联邦政府单独建设一个网络的提议将“成本高昂且是重复建设”。

无线运营商称，任何5G国有化计划的成本都可能高达数千亿美元。

美国众议院能源及商业委员会主席、共和党议员Greg Walden反对该提议。

“我们不是委内瑞拉，我们不需要让政府掌控一切，”Walden称。他指出，政府数据是遭到过入侵，但5G网络十分“安全”，这点很重要。(完)