焦点：美国白宫表示支持短期拨款法案 以避免政府关门

路透华盛顿1月17日 - 美国白宫周三表示支持共和党的提议，即批准一份临时拨款法案，让政府维持支出到2月16日并避免政府关门，而希望该法案中包含保护移民内容的民主党人则受挫。

“我们的确支持通过短期CR，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)对记者表示。她指的是为政府运转提供短期资金的所谓“持续决议案(continuing resolution)”。

国会在几个月以来一直就拨款立法问题争执不休，政府目前正依赖2018财年以来的第三份拨款法案维持运转。2018财年于10月1日开始，最新的拨款措施将于周五到期。

在白宫派遣幕僚长凯利(John Kelly)与拉美裔议员会面后，将有关“梦想者(即童年时非法入境者)”身份问题的协议纳入下一份政府支出法案的希望仍渺茫。

尽管此次会面被形容为气氛友好的，但也明白无疑地表明，双方之间的分歧丝毫没有缩小。

随着与白宫达成移民协议的希望变得渺茫，共和党人士着手另一个短期支出议案，他们希望能在周五前通过该议案并送交给总统特朗普签署。

该融资措施并不包括为庇护梦想者立法，但同意民主党人士另一个高度优先的措施：将儿童健康保险计划(CHIP)延长六年。

白宫承诺如果民主党支持新的短期支出措施，下周将会致力于童年抵美者暂缓遣返计划(DACA)的磋商。特朗普下令这个始于前总统奥巴马任内的计划在3月到期。

桑德斯表示，“让我们在周五前达成预算协议，在周一时再来积极运作，并就DACA及负责任的移民改革达成协议。”

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，一旦众议院批准了短期支出议案，参议院将会马上处理。

但这位共和党领袖表示，他想先获知特朗普的态度，然后再推进移民议案。

“我想推进特朗普总统支持的议案，他还没有表明他愿意签署什么样的措施，”麦康奈尔说。“一旦我们知道他支持什么，那我就能确信我们不是在白费力气。”

白宫立法事务的联络官员Marc Short稍早参加了同凯利及众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)的会议，但未透露有望达成移民协议的时间。

“还有许多事情要做，”Short说。

国会拉美裔党团协会(Congressional Hispanic Caucus)与凯利进行会谈后，民主党参议员Bob Menendez称，白宫在移民方面的要求，远远超出了边境安全和DACA的范畴。

**“别得寸进尺”**

共和党内部意见不一，也为临时拨款法案能否达成协议增添变数。共和党在参众两院拥有多数席次。

共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)表示，他不会支持另一项临时拨款举措。“别得寸进尺，”葛兰姆说道。他是一项跨两党的移民协议起草者之一，该协议在上周遭到特朗普否决。

众议院自由党团是否将支持这项新计划目前尚不明朗。一位自由党团方面的消息人士对路透说，该党团周二晚上在一项会议中，虽然没有采取正式立场，但他们“普遍不支持领导层”对临时拨款法案的“现行策略”。

而民主党是否支持另一项CR支出举措--特别是如果这些举措没有包括移民条款的话--也不得而知。共和党在参议院仅有微弱的多数优势，这意味着他们需要获得一些民主党议员的支持，才能确保通过一项拨款措施。(完)