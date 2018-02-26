焦点：大众汽车2018年利润或受冲击 因投资电动汽车及排放丑闻拖累

路透柏林2月23日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五表示，由于公司对电动汽车投资数以10亿欧元计的资金，并推出一系列新车型，今年的利润率可能受到影响。

欧洲最大汽车公司--大众集团周五公布的2017年获利创下纪录高位，并预计2018年不计特殊项目的营业利润率介于6.5-7.5%之间。去年的营业利润率达到7.4%。大众汽车预计，今年的营收较2017年创下的纪录高位2,310亿欧元(2,841.3亿美元)高出5%。

大众汽车对电动汽车和自动驾驶汽车投入数以10亿欧元计的资金，同时还要支付“柴油门”排放丑闻的相关费用，该公司为这起丑闻支出的费用和罚款已经达到300亿美元左右。

去年第四季大众汽车又为排放丑闻增加6亿欧元诉讼和退车准备金，这样2017年的准备金上升至32亿欧元。

大众目前总计拨备258亿欧元用于支付罚款、赔偿和汽车整修，其中近200亿欧元已经支付。

大众对其前景和获利能力的立场一贯倾向保守，但分析师仍然感到失望。

Bankhaus Metzler的Juergen Pieper对大众股票的建议为买进，表示“他们还有上涨的空间...市场的预期可能需要降低一些。”

业绩公布后，大众股价收跌0.8%至162.60欧元。

“我们的努力绝对不能松懈，因为未来还有巨大挑战，”财务长Frank Witter称，“集团转型不仅需要大量时间和精力，也要耗费巨资。”

大众汽车称，受助于奥迪和保时捷豪华车型销量创纪录，以及大众品牌车型削减成本，去年全年盈利接近翻倍。

该公司预计2018年集团销量将超越上年创纪录的1,070万辆。今年1月集团销量跳增10%，全球所有主要区域的需求都见涨，显示出排放丑闻并未削减大众汽车在消费者中受欢迎的程度。

不过大众汽车上个月面临一起新的柴油丑闻，有报导称大众和其他德国汽车生产商资助了以猴子和人类做实验的柴油车尾气测试项目。

据该公司一位消息人士称，公司监事会周五还讨论相关措施来禁止此类研究实验再次发生，该公司继“柴油门”之后寻求采取更加负责任的态度。

另外，公司管理层和监事会周五提议将2017年派息上调至每股普通股3.90欧元及每股优先股3.96欧元，此前分别为2.00和2.06欧元。(完)