焦点：大众汽车考虑让卡车事业挂牌上市 提升集团经营效率--CEO

路透日内瓦3月6日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)周一表示，公司正考虑出售卡车与巴士部门的股票，这是公司进行整体结构性改革以提升效率的一部分。

2018年1月16日，美国密歇根州，底特律北美国际车展场内展车上的大众汽车企业标识。REUTERS/Jonathan Ernst

汽车制造商及供应商正重新整顿业务，并分拆各项业务，以使公司变得更为敏捷，而此时正值行业耗费数以10亿美元计资金开发零排放车辆及自动驾驶车。

在爆发”柴油门”排放丑闻之后，分拆卡车事业可望提升投资人信心，让各界相信结构性改革将使大众汽车变得更魅力。

接近大众集团的消息人士周一透露，这家欧洲最大汽车集团的高阶经理上周曾经讨论过调整卡车业务的组织结构，这是最终分拆之前必经的一步。

穆伦在日内瓦车展接受路透电视采访时表示，”这一直是我们得要考量的一点。”

“这不仅关乎卡车及巴士部门，也关系到整个大众汽车集团的效率问题，”穆伦说。

除了控股家族、工会和利益相关者下萨克森州之间通常各自不同的利益外，该集团全球120多个工厂总计高达64万的雇员人数也令公司的管理工作变得复杂。

“显然我们也在应对公司治理以及长期企业结构等问题，”穆伦周一晚间对记者说，“这是我的部分任务。”

第二位消息人士称，大众汽车的高管已开始与控股家族和工会领导讨论卡车业务的战略选项。消息人士说，如果进展顺利，商谈或将在3月底结束，从而为监事会批准铺平道路。

两位消息人士要求匿名，因大众汽车考虑让卡车业务IPO一事仍属机密。

大众汽车一直在推动将权力由全球总部下放至各个品牌与地区，公司在”柴油门”丑闻爆发前的集权式结构，被视为欺骗行为得以畅行无阻道的关键因素之一。

不过公司在2016年宣布对资产和股权构成进行检讨，做为”柴油门”事件后公司转型计划的一部份，目前还没看到成效。去年出售奥迪(NSUG.DE)旗下意大利摩托车(机车)品牌杜卡迪(Ducati)的计划也在工会领导人的反对之下不了了之。

“(卡车业务的IPO)还没有决定，”穆伦在专访中表示，“如果有一天做出了决定，我们将以合乎规定的方式告知此事。”

戴姆勒 (DAIGn.DE)已表示，可能将其部分业务分拆成独立的法律实体，以便通过部分上市的方式筹资，投资于自动驾驶与电动汽车等新业务。

汽车零件与轮胎业者Continental(CONG.DE)正与银行商谈结构重组计划，其中包含挂牌上市或业务分拆。

穆伦否认大众汽车的规划是在效仿戴姆勒与Continental。”我们有自己的看法，”他表示，不过并未详加说明。(完)