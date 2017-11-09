焦点：第三季黄金需求降至八年低点 印度消费需求下滑--WGC

11月9日 - 路透伦敦11月9日 - 世界黄金协会(WGC)周四的数据显示，上个季度黄金需求降至八年最低，因为珠宝购买量下降，黄金上市交易基金(ETF)资金流入减少。

资料图片：2012年11月，印度北部城市昌迪加尔，一家金店的销售员向顾客展示金项链。REUTERS/Ajay Verma

WGC称，整体需求下降9%至915吨，为2009年第三季度以来最低。

这一模式可能延续至全年，WGC预计年度黄金需求仅为3,900-4,000吨，低于2016年的4,347吨。自2009年以来年度黄金需求从未低于4,000吨。

“今年迄今为止，黄金ETF的资金流入仅相当于去年流入量的一部分，”WGC市场情报部门负责人Alistair Hewitt称。“印度的黄金需求同样疲软。”

WGC称，受7月新推出的商品和服务税(GST)影响，印度的黄金需求尤为疲软。印度和中国是两大黄金消费国。

WGC预计印度全年黄金需求将维持在650-750吨左右，和2016年需求基本持平。中国2017年全年需求料为850-950吨。

WGC还称，股市上涨也转移了投资者对黄金的关注，这削弱了对黄金ETF的买兴。第三季ETF投资不到19吨，低于上年同期的144吨，而金条和金币投资增长17%至222吨。

土耳其第三季黄金需求跳增73%至25.4吨，但低于前一季度。

WGC说，俄罗斯黄金储备今年以来增加近164吨。

WGC还称，科技领域的黄金需求也增长，受用于高端智能手机的记忆体晶片(存储器芯片)的需求提振。

供应面方面，第三季整体矿山产量减少1%至841吨，回收黄金供应减少6%至315吨。(完)