焦点：白宫称特朗普反对就奥巴马医保达成的跨党派协议

路透华盛顿10月18日 - 由两名美国参议员发起的奥巴马医保跨党派协议周三遭遇重大挫折，白宫称总统特朗普现在反对这一协议，而共和党高层亦公开表示反对；该协议同意恢复向保险公司发放联邦补贴，使奥巴马医保得以继续实施。

2017年10月18日，华盛顿，白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)举行例行记者会。REUTERS/Jonathan Ernst

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)、参议院财务委员会主席Orrin Hatch、参议院共和党领导团队成员John Thune和其他人士表示反对这份由共和党参议员Lamar Alexander和民主党参议员Patty Murray周二公布的两党协议。如果由共和党人把持的国会对该协议进行投票表决，其前途就成了未知数。

这份协议同意两年内继续向保险公司发放联邦补贴，帮助低收入美国民众获得医疗保险。

Alexander周三表示，完全由特朗普“策划了”该跨党派协议，但他前一天表达的支持立场已经改变。

特朗普周二称，白宫参与了谈判，该协议是“非常好的短期解决方案”；但他周三则表示，他“永远无法支持救助”保险公司。

特朗普此前下令中断向保险公司发放补贴，称国会不会为此拨款，补贴会令保险商大发横财。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)称，特朗普并不支持当前版本的协议，不过她称该协议“是向正确方向迈出的一步”。

“我们一直说希望不只是救助保险公司，而且实际上也能对所有美国人提供帮助，”她在简报会中称。“这个版本的议案并没有解决这个问题。”

**医保议案命运前途未卜**

针对特朗普有关医保议案的立场，两党议员看法混乱，而且部分议员对特朗普缺少信任，在此之际，国会正进入关键期，将审议联邦支出、美国债务上限以及减税等重要议案。

Thune说，该协议可能“已停止”，其前途仍“悬而未决”。共和党在参议院以52席对48席占绝对多数，但除了Alexander以外，只有少数几个人公开支持该计划，其中包括参议员麦凯恩、Susan Collins、Lisa Murkowski、Mike Rounds和科克(Bob Corker).

特朗普已明确表示，他希望以更广泛的立法来推翻并取代奥巴马医保。

“我们认为，Lamar Alexander在这方面的工作非常努力。如果能有成果，固然不错，”特朗普在白宫对记者表示。“但我不想让保险公司从中发财...他们从奥巴马医保中得到的好处前所未见。”

民主党则对这份协议给予全面支持。参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)抨击特朗普在Alexander-Murray协议问题上反复无常。

“如果每次受到强硬右派威胁并被要求‘跳’时，这位总统就乖乖地问‘跳多高？’，那么他根本无法治理(国家)，”舒默对记者说。

“总统先生正在到处指责，”舒默说。“他指责(参议院多数党领袖)麦康奈尔(Mitch McConnell)从中作梗。他指责民主党不合作。他是最大的阻碍，因为他无法坚持立场。”(完)