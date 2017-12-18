焦点：伦敦日圆互换市场押注日本央行收紧政策 迥异于东京观点

路透东京12月18日 - 日本央行可能收紧政策、收益率曲线可能提早而非延后趋于陡峭的预期心理，正带动伦敦、而非东京市场上的日本长天期利率走高。

资料图片：2015年7月，东京，一名撑伞的女子经过日本央行。REUTERS/Yuya Shino

市场人士表示，伦敦和东京市场日圆利率走势出现分歧，反映出日本和海外市场人士对于日本央行未来几个月调整政策可能性的看法存在落差。

“海外市场人士显然认为全球央行将会缩减刺激政策，日本央行也会在某个时点调高债券收益率目标，”法国巴黎银行日本策略师Yusuke Ikawa表示。

“另一方面，许多日本市场人士对于这种看法漠然以对。他们认为日本央行的政策调整取决于通胀形势，目前看不见通胀动能。”

出现此一问题的产品是日圆利率互换(掉期)。依据互换合约，交易商可以将浮动利率(如六个月期的伦敦银行同业拆款利率(Libor))的现金流，与固定的“互换”利率做交换。

它们是投资者广泛用于对冲或投机未来利率走向的最普通的金融衍生品之一。

但日圆掉期利率目前在东京和伦敦具有不同价格，由于使用不同的清算所，这个市场实质上在东京的日本投资者和伦敦的外国投资者之间一分为二。

日本市场参与者使用国内清算所--日本证券结算公司(JSCC)，而多数外国市场参与者使用伦敦清算所(LCH)，只有很少的人同时使用两个清算所。

所谓的结算价差最近几周扩大，反映出一些外国投资者对日本央行将收紧政策的预期升温。

10年期公债价差已从6月底的约0.75个基点，扩大至4.375个基点。

图表：日圆互换“结算价差”扩大 reut.rs/2CWHtxk

近几周，日本央行官员暗示有可能调整其政策。

很多投资者认为，日本央行有可能最终将10年债收益率目标从当前零附近上调25个基点。

然而国内债市基本没有反应，这在一定程度上是因为，日本央行的巨额购债活动导致做空日债成为风险性押注。这也有助于压制日本证券结算公司(JSCC)结算的日圆互换利率。

多数东京市场参与者预计，日本央行会在2018上半年按兵不动。(完)