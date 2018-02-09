焦点：人民币汇率巨震冲淡单边升值押注 情绪稳定后仍可逢高结汇

作者 张金栋

路透上海2月8日 - 人民币兑美元周四遭遇大逆转，盘中最大跌幅近1,000点，并创8.11汇改次日以来最大单日跌幅。分析人士认为，近期人民币外汇市场成交相对低迷，且预期过于一致，一旦有风吹草动即可引发踩踏，预计市场情绪稳定之后，人民币料大概率延续稳中有升的走势。

他们并指出，监管层对汇率波动的容忍度已大幅提升，不管是个人还是企业，都要尽快习惯人民币汇率的双向波动，而今日大幅波动料可冲淡人民币单边升值押注，但中期操作仍可延续逢高结汇思路。

“一大波踩踏，之前购汇需求不出来，今天明显增加了，当然市场流动性本身就不好，放大了波动。”一外资行交易员表示。

也有中资行交易员认为，今天离在岸价差明显拉大，且离岸美元价格更高，套利需求也渐次推低在岸人民币汇价，美元已经回到90关口上方，短期人民币重新回到6.25-6.26元高点概率或明显降低，“没有明显的感觉到有央行在（出手维稳的）迹象。”

人民币兑美元即期周四收盘暴跌1.05%，盘中一度大跌954点至6.3550，中间价则续创8.11汇改以来新高。

即期市场异动，相关衍生品市场也大幅波动，各个期限的离在岸美元/人民币平价期权隐含波动率大幅飙升，其中在岸一月期平价期权隐含波动率升至5.5/6.1，创2016年1月初以来新高，离岸一月期平价期权隐含波动率升至6.9,/7.35，创2017年1月初以来新高。

而当前人民币波动率已经接近欧元，从波动率角度上讲，显然有向成熟国际货币考虑的意味；但短期波动率会否继续上行，交易员看法不一。德商银行亚洲高级经济学家周浩认为，目前的波动率水平已处于历史高位附近，在这个位置上继续做多，下行风险要远远大于上行风险。

“然而当剧烈波动发生时，最重要的是立刻砍掉手中的头寸，然后冷静地坐在一边，慢慢地等待市场情绪面修复。”他表示。

**拥挤的人民币多头**

年初至今，人民币兑美元即期累积升幅仍超过3%，而同期美元指数跌幅不足2%，欧元、日元、英镑包括雷亚尔、林吉特等发达国家货币和新兴市场货币表现均不如人民币强势，更不用说韩元、印度卢比、印尼卢比等出现累积下跌的货币。

本周由于国际金融市场大幅波动，美元指数因为避险需求止跌反弹，但彼时市场一片看好人民币汇率之声，即便在美元反弹时，仍不见购汇出手，周四早盘离岸CNH表现明显偏弱，这或许是某一时刻“点燃”了多头离场的操作。

“市场上的人民币多头实在太多。”周浩就今日人民币大跌给路透点评邮件中称，“这可能导致行情随时出现反转，...多翻空之后，市场会更加恐慌”。

另外近期监管层频频表态将加大市场决定汇率力度，也加剧市场的不安情绪。

中国央行2018年工作会议通稿对今年主要任务中的关于汇率方面的表述称，“加大市场决定汇率的力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”分析人士表示，这意味着政策层面直接干预汇率会越来越少。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，监管层支持跨境资金双向流动，人民币汇率双向波动将成常态，“要适应和习惯人民币汇率的双向波动，处之泰然。根据自己的真实需要决定外汇交易的安排，锁定汇率风险。”

中国国家外汇管理局局长潘功胜周三撰文强调，随着中国跨境资本流动趋于平衡，前期采取的宏观审慎政策已全部恢复中性。外汇管理部门将坚持政策中性原则，外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性，即既支持合法合规资金流出，也支持合法合规资金流入。

但今日的大幅波动明显可以冲淡押注人民币单边升值预期，结合监管层的容忍态度，预计在接下来市场购汇需求和结汇需求会有较为充分的释放，这可避免升值预期累积导致汇率超调风险，人民币双向波动越发成为常态。

**仍需坚持逢高结汇**

全球避险情绪可能会在短期内继续提振美债收益率，为美元指数反弹提供动力，但欧洲央行等经济体货币正常化预期料会持续成为美元多头的阻碍，人民币中期仍有望整体偏强。因此操作上，仍需坚持逢高结汇思路。

近期欧洲经济表现靓丽，市场仍猜测欧洲央行将在今年某个时候结束购债计划，而通常在货币政策正常化预期形成时期，预期会对该货币形成持续支撑，这个可从2014年开始的美元指数走势可看出，今年欧元料会替代美元延续这种走势，欧元强势料会打压美元，人民币仍有望转强。

另外分析人士也指出，中国经济基本面强劲，中美利差仍存一定优势，资金流入仍可能会推升人民币，另外前期未结汇的头寸累积过多，某种程度上讲，这部分结汇需求也会在未来一段时间内逐渐释放。

中金宏观团队估计，2014年至2017年累计结汇外汇头寸高达4,000-7,000亿美元，鉴于中国经济增长“后劲可期”，且通胀“韧性”有望确立，预计中国将再现外汇流入，人民币也将持续升值，人民币“空头平仓”交易有很大空间。

而根据最新的中债登和上清所公布的数据，境外机构1月份增持人民币债券983.15亿元，增持幅度创历史新高，其中增持国债605.09亿元，另外由于人民币汇率的持续走强，境外机构再度大幅增持同业存单299.38亿元，顺周期行为重现。

谢亚轩称，中美利差仍维持在135bp的历史高位，人民币国债对境外机构而言仍具备较高配置价值。未来境外机构增持人民币债券可能只是节奏问题，但不断增持将是确定性趋势。（完）

（路透北京记者站李文科亦有贡献）