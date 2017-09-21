中国私募FOF将进一步洗牌 有望出现“二八效应”--私募云通

路透上海9月21日 - 中国私募基金研究机构--私募云通总经理冯美云周三稍晚表示，随着出资方对于基金管理人的要求提高及基金管理人的管理成本门槛的抬升，私募基金FOF（基金的基金）市场将进一步洗牌，未来有望出现“二八效应”，市场份额向少数优秀管理人集中。

去年是私募基金FOF大规模发展的元年，约有一千只私募FOF发行，而现在私募FOF仅五六百只。她在出席私募FOF峰会时对路透表示，未来成熟的私募FOF会普遍建立一整套投顾评价和风控体系，管理成本将居高不下，这会给私募FOF树立较高的进入门槛。

“现在活跃在市场上的，应该是表现比较好的...未来肯定会是二八分化，好的会越来越好。”她说。

据她介绍，去年因出资方对基金管理人的选择比较“粗线条”，并不强求管理人有成套的投顾评价和风控体系。随着出资人逐步回归理智，对管理方的要求明显提高，再加上近阶段基础标的市场的表现一般，FOF的收益率吸引力不足，相当多FOF产品在上半年陆续清盘。

她认为，未来私募FOF还会继续大浪淘沙，因为若要支持尽职调查、分析、交易风控系统及数据支持等一个完整体系，需要大量的日常开支，较小规模的FOF基金将无力支撑。

“20亿规模应是一个门槛...你做不到20亿规模，管理费收不上来，你养不了这么大一个团队。”她指出。

FOF策略强调分散投资，注重较为稳定的收益，不过在当前国内约15万只私募基金中选择合适标的，而且私募基金净值和投资组合等数据往往不能及时披露的情况下，私募FOF的管理难度不小。

兴业证券(601377.SS)旗下兴证资管FOF业务负责人辛晨晨表示，目前私募FOF市场缺乏长期稳定的出资人，大多是情绪化的短期出资人，这不利于私募FOF市场的进一步发展。私募FOF追求稳定收益的特征，更适合银行、保险等长线机构投资者。

“我相信，未来2-3年，随着中长线机构的进入，私募FOF市场将会有大的发展。”她说。

中国证监会近期已批复国内六家公募基金公司的六只公募FOF产品，公募FOF的启动将推动国内FOF市场的成熟壮大。国内领先的独立财富管理公司诺亚近期的研究报告指出，FOF将是未来市场颇具吸引力的投资方式，也是未来增长潜力巨大的投资产品之一。去年底美国仅公募FOF的资产净值已达1.87万亿美元，市场份额提高到11.4%。（完）