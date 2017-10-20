中国基金：南方全天候策略FOF成中国首只公募FOF，首募规模逾33亿元

路透上海10月20日 - 中国南方基金管理公司周四晚宣布，南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）成立。作为国内首批发行的公募FOF之一，南方全天候策略以逾33亿元人民币的规模率先结束募集，这标志着国内第一只公募FOF的诞生，也意味着中国基金业正式步入资产配置新时代。

据中国证券报周五报导，南方全天候策略于9月26日开始募集，原定募集截止日为2017年10月27日。由于投资者认购踊跃，募集截止日提前至2017年10月16日。南方全天候策略FOF募集历时10个工作日，总募集规模超33亿元，募集有效认购总户数超过6.8万。

业内人士表示，南方全天候策略本次提前结束募集并成为业内首只公募FOF其实早有端倪。在首批FOF基金发行之初，来自多家媒体的数据也显示，南方全天候策略基金首日募集规模即超3亿，其募集规模也在首批公募FOF基金中率先突破10亿。

证监会9月批准首批共六只公募FOF产品，包括华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）、南方全天候策略混合基金中基金（FOF）、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利全能优选（FOF）、嘉实领航资产配置混合型（FOF）、海富通聚优精选（FOF）。除南方全天候策略外，其余FOF产品正在募集中。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)