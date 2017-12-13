台湾汇市：台币兑美元早盘横向整理，关注稍晚美国FOMC决议及会后声明

路透台北12月13日 - 台币兑美元周三早盘横向整理。交易员指出，尽管市场普遍预期稍晚美国将再行升息，但对美联储明年升息步调仍存有变数，台币早盘料先盘整，企图从FOMC会后声明及美联储主席叶伦记者会谈话内容寻找进一步升息决策的蛛丝马迹。

他们指出，早盘台币交投持稳，主要多为进/出口商实质需求，至于外资也是买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向，今日台币暂看在现有区间内窄幅波动。

〞平盘震荡，等今晚的FOMC会议。〞一位民营银行交易员说。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)自周二(12日)起开始为期两天的利率政策会议，并将于周三宣布利率决议并发布声明，美联储主席叶伦也将举行记者会。外界几乎一致认为美联储周三结束两日政策会议时，会将利率目标上调0.25个百分点。

据金管会资料显示，12月至11日外资及陆资转为净汇出9.7亿美元，11月则是净汇入15.04亿美元，为连续第二个月净汇入。

本地时间9:56，台币兑美元跌0.2分报30.020，区间落在30.015-30.060，成交量1.78亿美元；韩元兑美元报1,092.7，上日收在1,092.4；台股加权指数则涨0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.926/29.996，上日收在29.975。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.010-30.060

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