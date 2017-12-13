台湾股市：微收扬观望FOMC决议，外资连续卖超警报未除恐打压续升力道

路透台北12月13日 - 台湾股市周三微收扬。分析师称，由于外资连续卖超警报未除，料将打压台股续升力道，较难一举突破半年线反压。短线料暂在既有区间盘整，观望稍晚美股如何反应FOMC利率会议变数。

台湾加权股价指数收涨0.26%，至10,470.70点；今日成交初值为1,024.78亿台币，上交易日修正后为1,089.21亿。

〞美国今晚升息是必然的，只是看明年升息节奏如何。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，因FOMC利率决议即将揭晓，近日台股量缩窄幅波动，且因外资连续卖超让部分权值股较显疲软，进而拖累大盘暂在10,400-10,500点区间整理，不可能立刻重返半年线，下一个关卡先看10,550点能否有效突破。

群益投顾分析师曾炎裕也指出，受累于外资仍在调节台股部位，外资持股比重较高的个股所承受的卖压较重，致台股指数暂陷入盘整格局，短线料在10,300-10,600点区间盘整。

据证券交易所资料显示，周二外资及陆资在台股卖超49.11亿台币， 连13个交易日卖超共计788.24亿台币；上交易日为卖超37.75亿台币。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)自周二(12日)起开始为期两天的利率政策会议，并将于周三宣布利率决议并发布声明，美联储主席叶伦也将举行记者会。外界几乎一致认为美联储周三结束两日政策会议时，会将利率目标上调0.25个百分点。

当地时间13:51；主要亚股涨跌互见；分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,350-10,550点间。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)