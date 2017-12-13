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台湾汇市：台币微收跌至逾一周新低，关注稍晚美国FOMC利率决策释出指引
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#亚洲
December 13, 2017 / 8:53 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币微收跌至逾一周新低，关注稍晚美国FOMC利率决策释出指引

2 分钟阅读

    * 台币兑美元横向盘整微收跌至一周新低
    * 主要消化实质需求关注FOMC会议释指引
    * 明日台币主要交投区间在29.980-30.100

    路透台北12月13日 - 台币兑美元周三微收贬至逾一周新低。交易员指出，尽管市场普遍预期稍
晚美国将再行升息，但对美联储明年升息步调仍存有变数，观望气氛下让台币横向狭幅盘整，后续关注美国FO
MC会后声明及美联储主席叶伦记者会谈话，企图从中寻找美国明年升息决策的蛛丝马迹。
    
    他们指出，今日消息面较显淡静、韩元等亚币波动幅度也小，暂难提供台币进一步指引，交投主要多来自
进/出口商实质需求，至于外资则是买卖汇双向交易皆有，让今日台币续在区间内窄幅波动。终场台币微收跌
至逾一周收盘低位，前低为12月4日的30.036。
    
    〞今天比较观望，FOMC会议不知道会有什么惊喜。〞一位官股商银交易人士说。
    
    另位民营银行交易员也称，近期外资偏汇出，但年底前陆续消化出口商抛汇卖需，双方力道拉扯暂使台币
将维持区间盘整格局，并聚焦稍晚公布的FOMC利率决议及美国11月消费者物价指数(CPI)，料将左右国际美元
进一步走势。

    台湾股市周三微收扬观望FOMC利率决议。。证交所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超12
.38亿台币，连14个交易日卖超共计800.62亿台币。另据金管会资料显示，12月至11日外资及陆
资转为净汇出9.7亿美元，11月则是净汇入15.04亿美元，为连续第二个月净汇入。 
    
    美联储联邦公开市场委员会(FOMC)自周二(12日)起开始为期两天的利率政策会议，并将于周三宣布利率决
议并发布声明，美联储主席叶伦也将举行记者会。外界几乎一致认为美联储周三结束两日政策会议时，会将利
率目标上调0.25个百分点。
    
    亚币几无变动，在今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布利率决定前，交易商对建新仓谨慎以待
。外界普遍预期美联储将加息，焦点正转向有关2018年收紧政策的任何线索。其中韩元兑美元K
RW=KFTC今收报1,090.7，较上日收盘1,092.4涨0.16%。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距
不多；目前一个月美元/台币远汇报29.913/29.983，上日收在29.975。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.980-30.100。
    
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     30.026    30.018  30.015-30.060    30.040     5.18       5.15
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     30.026    30.019  30.018-30.030    30.030     3.24       3.86
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.085/-0.075               -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.445/-0.415               -0.405/-0.375
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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