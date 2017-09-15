台湾股市：不甩朝鲜导弹利空连续第二日收红，下周关注美国FOMC议息会议

路透台北9月15日 - 台湾股市周五连续第二日收高，惟本周则收跌0.28%，中止连三周收红。分析师称，尽管朝鲜(北韩)再度发射导弹飞越日本，但台股盘中由黑翻红，缓解苹果新机发表后获利了结卖压带来的影响，短线大盘料续高档震荡，并关注下周美国FOMC议息会议。

台湾加权股价指数收涨0.25%，至10,580.41点；今日成交初值为1,551.41亿台币，上交易日修正后为1,236.88亿。

〞台股不受北韩射飞弹恐吓还收高。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，因应下周一(18日)台湾指数系列成分股调整，最后一盘成交300亿台币拉抬大盘指数爆量收高，目前台股量价稳定缓步向上，下周料指数维持高档整理格局，并留意下周美联储议息决策。

国泰证期顾问处分析师蔡明翰指出，现阶段台股仍呈现高档震荡态势，而近日台币暂呈止升微贬，反应市场预期美国12月升息机率由两成拉高到四成，因此格外关注下周美联储主席叶伦最新谈话，将攸关外资操作动向。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将由下周二(19日)展开为期两日的政策会议，并将于下周三由美联储主席叶伦举行记者会并宣布利率决议。

分析师预估，下周台股指数区间料在10,500-10,650点。

本地时间14:23，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数跌0.02%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)