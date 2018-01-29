福特汽车中国CEO突然辞职 中国市场业绩复苏前景成疑

路透北京1月29日 - 福特汽车(F.N)宣布，福特汽车(中国)有限公司董事会主席兼首席执行官(CEO)罗冠宏上任仅五个月即因个人原因辞职。这一突然消息令人质疑该公司将如何以最佳方式应对中国市场销售下滑的局面。

罗冠宏之前任职于汽车零部件生产企业百利得汽车安全系统公司(KSS)，率领该公司在中国市场实现营收大幅增长。他被寄予厚望，希望在福特中国能够续写佳绩。

他还监督了KSS以9.2亿美元出售给宁波均胜电子股份有限公司(600699.SS)，以及用16亿美元收购已破产日本安全气囊制造商高田的资产的交易。

“罗冠宏因为入职福特前的个人原因而提出辞职，”福特汽车公司集团副总裁兼亚太区总裁傅礼德先生。在声明中称。

“福特接受罗冠宏的辞呈，认为这对于他本人和公司进展而言都是正确的选择。罗冠宏的决定与福特中国的业务策略或业绩无关，”傅礼德说，并称罗冠宏的接任者将在未来宣布。

罗冠宏的辞职立即生效。他的离开对于福特来说是个打击。福特在中国市场一直落后于同行。该公司2017年在中国的销量下降6%，而整个中国汽车行业去年销量为增长3%。

罗冠宏原本打算帮助福特汽车改善与长安汽车(000625.SZ)等本土合资伙伴的关系，并且在应对本地消费者需求方面提高灵活度。

罗冠宏负责管理福特汽车在大中华地区的业务运营，其中包括福特品牌进口车业务、林肯品牌，合资企业长安福特汽车公司和江铃汽车股份公司，以及公司在大中华地区的其他合资企业的业务。

外国汽车厂商在中国还面临来自本地对手的激烈竞争。中国本土汽车厂商正在积极推出新车型以抢占市场份额。中国汽车市场还因政府对电动汽车的大力支持而被扭曲，这促使福特汽车和其他外国汽车厂商寻求合作伙伴，并扩展本地生产。(完)