福特净利因商品价格上涨而逊于预期 2018年痛苦料更大

路透底特律1月24日 - 美国福特汽车(F.N)周三公布季度净利低于预期，受累于大宗商品成本上涨和不利的汇率条件，该公司并预计2018年将遭受原材料价格上涨造成的更大痛苦。

福特之前警告称，铝和钢铁等金属价格上涨将侵蚀获利，是唯一一家发出这种警告的大型车企。该公司上周做出的2017和2018年财测不及预期，并称金属价格上涨和汇率波动可能给2018年带来16亿美元成本，之后该公司股价大跌。

福特财务长(CFO) Bob Shanks在该公司位于底特律郊区的总部对记者表示，福特缺乏适应性，这意味着其受到的大宗商品成本上升的影响大于竞争对手。福特是美国第二大汽车制造商。

“无论前景如何，我们必须改善自身的适应性，”Shanks表示。

福特第四季业绩几乎完全受北美市场的带动，公司17亿美元税前获利中有16亿美元来自北美市场。

福特在北美市场销售的昂贵且高利润汽车的数量要超过其他市场，这类汽车主要是皮卡和SUV。

福特首席财务长Shanks表示，该公司第四季4亿美元汇率损失中约有三分之二与英国退欧有关。

福特公布季度净利为24.1亿美元，或每股0.6美元，上年同期亏损7.81亿美元或每股亏损0.2美元。经一次性项目调整后，福特公布每股获利0.39美元；分析师平均预估每股获利0.42美元。(完)