福特汽车将削减140亿美元成本 投资于卡车和电动车--CEO

路透底特律10月3日 - 美国第二大汽车制造商--福特汽车执行长(CEO)Jim Hackett周二对投资者表示，计划在未来五年削减140亿美元成本，并将资本投资从轿车和内燃机转向研发更多卡车、电动汽车和混合动力车。

Hackett表示，福特将开放更多合作伙伴关系，以摊平研发新技术的成本和风险，并且仍通过在北美出售卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)这种传统业务获利。他指出，福特与轿车服务公司Lyft合作，开发自动驾驶汽车技术。

福特重申目标为实现8%的汽车营业利润率，并且获得超过资本成本的收益。福特将于1月公布2018年财测。福特财务长Bob Shanks表示，福特已经改变了预测营收增长的方式，以“更加接地气”。

Hackett于5月起接替Mark Fields担任福特执行长。他当时承诺，将在任职100天后告诉投资者，他将如何改善福特的“健康”水平，以在变得更加数字化、更加电动和不太拘泥于每次向消费者出售一辆车的汽车行业中竞争。

Hackett和其他福特高管对业务前景发表看法之际，该公司股价盘后几无变动。福特股价周二上涨2%，跟其他汽车生产商一道上扬，受美国9月新车销售创12年高位提振。

Hackett已经批准一系列举措，包括计划把福特福克斯小型汽车的生产由密西根移至中国。他还外聘罗冠宏(Jason Luo)来负责福特在中国的业务。中国是全球最大的汽车市场，福特正在该市场调整运作，并考虑扩大在电动汽车方面的合作。

Hackett的计划表明，福特正在某些领域迎头赶上。比如，他说到2019年，福特计划美国所有车型全部安装内置调制解调器，并且到2020年对其全球90%的汽车配置移动网络连接。

Hackett表示，福特承诺未来五年削减的140亿美元成本中，有100亿美元来自材料成本，有40亿美元来自工程成本。

“我们整个业务的成本太高，”Hackett说。

到2022年，福特计划对未来内燃机支出削减三分之一或约5亿美元，把节省的资金用于扩大电动和混合动力汽车开发，此前已宣布在这方面投资45亿美元。福特已承诺在未来五年推出13款新的电动或混合动力汽车。

福特预计到2030年，约有三分之一是电动汽车，三分之一是混合动力汽车，三分之一是内燃机汽车。(完)