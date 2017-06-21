焦点：福特押注低油价 将福克斯生产迁至中国

路透底特律/华盛顿6月20日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)周二称，将把福克斯(Focus)小轿车的部分生产迁至中国，再将该车型进口至美国，此举旨在长期押注油价处在较低水平，且中美贸易关系最近虽有些紧张，但仍将保持稳定。

这说明中国未来在为北美生产汽车方面将扮演更重要角色，可能抢走墨西哥作为低成本生产基地的风头。

福特计划在2019年中期将生产从墨西哥迁往中国，称这完全是出于财务考虑，将为公司节省5亿美元加工成本。

但福特还预计今年对中国的汽车出口约为8万辆，包括改版的林肯领航员(Lincoln Navigator)豪华运动型车(运动休旅车，SUV)，该车型今年秋天在福特肯塔基汽车工厂投产。

福特开始把从中国生产的车辆进口至美国的决定，也是新执行长Jim Hackett在5月接替Mark Fields上任以来的第一个主要生产投资决策。该公司全球营运总裁Joe Hinrichs说，关于把此款小型车生产线从墨西哥迁至中国的讨论，“几个月前”Fields还在任时就已开始。

这项决策也象征了福特策略的转变。该公司正面临美国消费者的小型车需求减少，转向更高价且利润更高的卡车和SUV。在2012年时，轿车在美国汽车销量的占比仍超过50%，但今年已下降至仅有37%。

福特周二说，将在肯塔基州卡车制造厂投资9亿美元，生产改款后的领航员及Ford Expedition。该公司并制定应变计划，以在需求增长时在俄亥俄州一座工厂生产更多大型SUV。

特朗普总统曾数次抨击福特将小型车生产线移到墨西哥，之后福特1月称将停止以18亿美元在San Luis Potosi设厂的计划，取而代之的是在Hermosillo现有工厂生产新款福克斯。

“福特的决定显示了跨国企业在地域布局上拥有的灵活度，”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在声明中表示。

特朗普周二并未提及这项议题。

尽管相比在中国，在墨西哥制造汽车并销往美国要来得更加便宜，但Hinrichs周二在简报当中表示，“这并非基于可变成本的决定。这让我们得以释出许多资本，”因为目前福特仅需重整一个工厂--现有的重庆福克斯工厂--而非供应北美的两家工厂。

据Hinrichs称，目前福克斯在密西根州韦恩的生产将在2018年中期停止。韦恩工厂将在2018年末开始制造新款Ranger中型卡车，于2020年生产Bronco中型运动型车(运动休旅车，SUV)。

福特高管去年对特朗普表示，将利润较高的大型车辆生产移至密西根，将确保韦恩工厂的未来--这个决定后来得到了特朗普的表扬。

福特表示，将福克斯的生产迁至中国，不会影响美国的就业岗位。公司并补充道，它聘请了更多美国钟点工人，且在美国生产的汽车数量比其他汽车商要多。

美国汽车工人联盟(UAW)不予置评。

Hinrichs表示，“节约的资金盖过了”在中国生产福克斯(Focus)可能需要缴纳边境税或进口税的风险。

福特福克斯今年在美国的销量下滑22%，因为汽油价格低廉促使更多买家购买更大的汽车。福特F系列全尺寸皮卡仍是美国最畅销的汽车。

与很多消费品不同，几乎没有中国生产的汽车销往美国。

通用汽车(GM.N)从去年开始将在中国生产的别克(Buick)和凯迪拉克(Cadillac)汽车出口到美国，中国吉利控股集团旗下沃尔沃也采取了这种做法。

福特汽车股价收低1.1%，报11.12美元。(完)