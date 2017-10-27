分析：华尔街看好电动汽车 但美国人依旧热爱卡车

路透底特律10月27日 - 华尔街可能青睐特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)的股票，但美国人却热爱个头大、油耗高的卡车--比方说福特汽车(Ford)(F.N)热卖的F系列皮卡，甚至愿意加价购买。

2017年1月10日，美国底特律车展期间展示的福特2018款F-150国王牧场版皮卡。REUTERS Rebecca Cook

汽车产业目前走到了十字路口，各国政府纷纷提议在未来20年禁止内燃机车，这让福特、通用汽车(General Motors) (GM.N)和菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)等老牌汽车公司的未来面临不确定性。

但目前消费者对卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的热情高涨，尤其是在美国。这给福特、通用汽车和其他老牌车企带来数以十亿美元计的现金，并给特斯拉带来挑战。

特斯拉雄心勃勃地要将年销量提高到50万辆。但老牌车企已经基本克服的生产问题，正在困扰特斯拉。特斯拉2017年前六个月净亏6.667亿美元。分析师预计该公司第三季净亏3.804亿美元，其财报将在下周三公布。

电动车是烧钱的行业，这解释了全球汽车制造商迟至今日才推出的原因。但来自监管者与消费者的压力，迫使各大车商在未来几年的车款版图中增加电动车的数量。在现金密集的汽车业，皮卡与运动型车的获利可能给车商带来竞争优势。

福特周四表示，F系列皮卡的第三季平均售价增加2,800美元，至每辆4.54万美元。今年前九个月，F系列卡车的销售成长近11%至658,636辆。

今年迄今，通用汽车股价大涨近30%，首席执行官博拉(Mary Barra)开始大谈在几个季度内将带有自动驾驶功能的雪佛兰(Chevrolet)电动车Bolts列入叫车服务车队的计划。

博拉周二对投资者表示，卡车利润率的改善是该公司最近一季北美业务“整体利润率达到8.3%的重要驱动因素之一。”

通用汽车此前预计全年自由现金流约为60亿美元，较今年早些时候的预期低10亿美元，但足以支持该公司兑现承诺，到2023年再开发20多款电动汽车并向股东回馈70亿美元。

通用汽车八年前在政府支持下进行破产重组摆脱困境后，目前可用资金有314亿美元，其中包括173亿美元现金。

福特在电动汽车销量方面落后于通用汽车，但表示将耗资50亿美元开发电动与混合动力汽车。福特新任首席执行官Jim Hackett曾表示，相关计划包括从内燃机项目转移5亿美元用于电动车研发。

福特股价今年持稳，前任首席执行官Mark Fields被解聘。截至9月30日，该公司的现金和适销证券共计280亿美元。

随着电池成本下降，汽车生产商对于电动汽车业务能够盈利更有信心。

大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)旗下奥迪品牌正准备推出一系列电动车款，公司预计到2025年将在营收中占比25%。奥迪美国业务主管Scott Keogh周四对路透表示，公司打算于2019年在“市场处于最佳状态”时，在美推出电动SUV。

雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩本月稍早表示，他有信心电动车将对公司表现有卓越的贡献。

与竞争对手相比，特斯拉的市值相当高，而现金水位则相当低。第二季底时，特斯拉手中握有30亿美元现金，部份分析师预计公司势必得筹集更多资金，以支应Model 3的上市；这项车款定价比公司其他车种来得低，市场售价预定在3.5-4.5万美元之间。

特斯拉执行长马斯克(Elon Musk)已擘划深具雄心的计划，将拓展工厂及服务设施网络，其中包括可能在中国设立组装工厂，以及再增设多达三座电动车超级电池工厂。他在7月时对投资人表示，公司可能出售更多股票，为这项扩展计划进行融资。

“我确定未来将会有些筹措资金的行动。”他称。(完)