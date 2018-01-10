福特汽车将与Postmates合作 抢占自动驾驶送货服务先机

路透拉斯维加斯1月9日 - 福特汽车(F.N)周二表示，将会与货运服务公司Postmates Inc合作，于今年稍晚在美国一座城市开展自动驾驶车辆载运乘客、食物及包裹的测试。

福特的计划将叫板优步(Uber Technologies)等叫车服务业者的宏伟梦想，并展现汽车厂商和那些由科技产业起家的业者正在如何另辟蹊径，以自动驾驶汽车来构建服务。

福特的全球市场总裁Jim Farley，以及自动驾驶暨电动车研发主管Sherif Marakby在接受路透访问时表示，公司一方面与叫车服务业者来福车(Lyft)合作，另一方面也聚焦如何依靠自身为各种规模的企业运送商品。

Farley称，“我们正在测试商品运送的商业模式。”福特计划起初使用人工驾驶汽车来测试这项服务，并最终采用自动驾驶。

Farley称，除Dominos Pizza和位于旧金山的Postmate之外，福特将进一步扩大派送服务合作范畴。这家汽车生产商认为小企业是可观的潜在市场，经过数十年在商用车和皮卡市场的发展后，接下来自然要走向这一步。

在拉斯维加斯消费电子展科技会议上讲话时，Farley提出由自动驾驶汽车在单个行程中从多家小企业取送包裹的概念。Farley说，盈利的关键在于让汽车动起来。

Farley和Marakby表示，福特计划使用依赖燃油引擎的混动系统支持其自动驾驶汽车，以延长续航里程，支持自动驾驶所需的电子设备。

Marakby称，福特汽车打算到第二代自动驾驶汽车再使用纯电动系统。(完)