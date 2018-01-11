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January 12, 2018 / 12:02 AM / 更新于 17 hours ago

福特汽车确认新的高田安全气囊致死案例 敦促车主停用换件

1 分钟阅读

路透华盛顿1月11日 - 福特汽车(F.N)周四表示，已经确认老款皮卡因高田(TKTDQ.PK)安全气囊存在缺陷造成的第二宗致死案例，并敦促北美2,900位车主立即停止用车，直到完成更换部件。

福特称，已在12月末确认，其2006年款福特Ranger皮卡于2017年7月在西弗吉尼亚发生的一起车祸致死案，是由高田安全气囊缺陷造成的。福特此前报告了2015年12月发生在南卡罗莱纳州的一起类似致死事故。

    福特称，这两次事故中2006年款Ranger皮卡的安全气囊是在同一天装配。全球至少有21人车祸死亡与高田安全气囊有关，安全气囊可能发生破裂，导致致命性金属碎片飞散伤及驾驶员。存在瑕疵的安全气囊已造成历史上最大规模的汽车召回。另外19例致死案涉及本田汽车(7267.T)，其中多数都发生在美国。

    福特已对2016年召回汽车发布新的召回通告。在2004-2006年生产的39.1万辆Ranger汽车中，周四新宣布的召回涉及2,900辆汽车。其中2,700辆在美国，近200辆在加拿大。

    马自达汽车(7261.T)发言人周四表示，该公司将对2006年部分马自达B系卡车实行类似召回，并发布停驾预警。这些卡车由福特生产，与Ranger类似。(完)

    编译 李爽；审校 徐文焰

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