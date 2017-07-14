外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策

路透法兰克福7月13日 - 根据路透见到的信函内容，全球汽车制造商敦促中国推迟并放松拟议中的《新能源汽车碳配额管理办法》，他们称若按照当前提议的新政策，业者不可能做到，也会造成业务受到冲击。

这封写给中国工业和信息化部部长苗圩的信函日期为6月18日，表明业者反对该项新能源汽车政策中的关键内容。

新能源汽车政策的目标之一是通过自2018年开始施行的碳配额管理系统，推动中国到2025年时的汽车销量中，至少有五分之一是电动车与混合动力车。

“在这项拟议中政策的生效日期前是不可能做到的，如果不修改，将导致大部分在中国运营的汽车制造商的产品组合普遍受到冲击。至少，这项措施应该推迟一年执行，而且纳入更多弹性空间，”信函中称。

美国汽车政策委员会(AAPC)、欧洲汽车制造商协会(ACEA)、日本汽车制造商协会(JAMA)、以及韩国汽车制造商协会(KAMA)均在这封信上签了名。

除了致力于减少污染，中国还寻求推广电动汽车，力图在这一领域能比欧洲、美国和日本汽车商抢先一步；欧美日车企在内燃机汽车出口方面很早就领先于中国。

据管理咨询公司麦肯锡，2016年生产的87万辆电动汽车中有43%来自中国。德国和美国生产的电动车分别占到23%和17%。

**同等待遇**

“由于我们对(中国的)新能源汽车管理办法规则有着共同的担忧，我们怀着最深的敬意，针对我们所关注的事项提出六项修改意见，同时仍然也会达到那些规则及其它相关政策的目标，”信中说道。

外国车企要求延缓实施配额管理办法，并请求中国重新考虑一些针对未达标情况的惩罚措施，比如完全禁止涉事车企进口和生产非新能源汽车。

他们还呼吁对中国和外国企业实行同等待遇。目前外国车企不能享受新能源汽车和电池的全额补贴，这就令美国特斯拉(TSLA.O)等车企处于不利地位。(完)