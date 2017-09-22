美元回落 因美联储会议后的光环消失

路透纽约9月21日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，从逾两周峰值回落，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能在12月升息引发的押注消失。

美元指数下跌0.29%，报92.238。

“想到昨日美联储是多么鹰派，今天的走势很有意思。这说明了美元的人气如何，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nelson说。

美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。

美联储还表示，10月将开始缩减所持的4.2万亿美元债券。美联储透过实施三轮量化宽松政策买入这些巨量债券。

“不错，美联储是告诉大家，将会继续收紧政策，但欧洲央行、加拿大央行，甚至英国央行现在也告诉大家，它们将开始将政策正常化，”Nelson说。

“这与一两年前的情况形成鲜明的对照，当时美联储是唯一一家收紧政策的央行。”

欧洲央行总裁德拉吉周四称，货币政策不是解决欧元区金融失衡的正确工具，但没有对该央行的资产购买计划提供新的线索。

“德拉吉的讲话只要听起来不偏鸽派，市场就会将之解读为鹰派，”Amundi Pioneer Asset Management汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya说。

欧元上涨0.35%，报1.1933美元。

英镑兑美元上升，交易商希望，明日英国首相特雷莎梅在备受关注的讲话中，会暗示她希望“软退欧”。

挪威克朗兑美元和欧元上涨，此前挪威央行维持其主要利率在0.50%不变，但表示升息可能早于之前的预期，即使那将是一年多以后的事。（完）