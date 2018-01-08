美元上涨 因欧元涨势减退

路透纽约1月8日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一涨至逾一周高位，受助于欧元回落，因投资者对欧元的近期涨势获利了结。

美元指数涨0.46%，报92.368。

欧元兑美元EUR=下滑0.57%，至1.196美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。

“欧元升穿1.20美元后有些过高了，”Jefferies的外汇部门董事总经理Brad Bechtel说。

“有一些获利了结，欧元正在进行一些健康的修正，这带动一些美元买盘，”他说。

欧元下跌，因周五公布的12月欧元区消费者物价指数不及预期。对欧洲央行的货币政策今年开始逆转的预期推动欧元在最近几周走强。

在欧洲经济复苏普遍增强的同时，欧洲通胀仍然低迷，加之中国和美国经济增长稳健，助涨了风险胃纳。

总的来说，上周美国经济数据稳健，对美元提供了一些支撑。

“自圣诞节开始的美元抛售有一些过度，美元有所反弹，”Bechtel说。

有太多因素推动美元大幅修正，Bechtel表示，其中包括美联储收紧政策，税改带动美元资金汇回和美国经济强劲。

英镑兑普遍走弱的欧元攀升，此前英国重组内阁，部分缓减了近几个月拖累英镑表现的政治不确定性。

加元兑美元CAD=微幅下跌。加拿大央行周一称，加拿大企业对未来销售仍然感到乐观，尽管乐观程度从高位有所缓和；有迹象显示，产能压力上升，劳工短缺的问题加剧。

比特币下挫，此前CoinMarketCap网站在计算比特币价格时，剔除了韩国交易所的价格。

韩国金融监管机构周一稍早表示，正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查。这也拖累比特币下跌。

比特币在卢森堡Bitstamp交易所下跌6.35%，报15,100.04美元，此前低见13,900美元。（完）