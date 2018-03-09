美元在欧元弱势扶助下走高 特朗普签署钢铝关税文告

路透纽约3月8日 - 欧元周四下滑，因欧洲央行总裁德拉吉在承认欧洲经济增长加快的同时，也表示该地区通胀依然疲弱，且不断抬头的贸易保护主义构成风险。

美元在欧元疲弱的帮助下走强，并在美国总统特朗普签署钢铝进口关税文告后仍守住涨幅。该声明并不若一些交易员先前担心的那样强硬，而且引发全球贸易战的可能性下降。

德拉吉在欧洲央行政策会议后的记者会上表达了他对美国关税行动的看法。欧洲央行在此次会议上摒弃了长期坚持的必要时增加购债的承诺，短暂刺激了对欧元的买盘；不过美国贸易举措盖过了欧洲央行这一行动的影响。

“各种因素令欧元走势上下起伏，而市场则仔细考虑欧美之间爆发贸易战的实际风险，”爱丁堡FEXCO Corporate Payments的交易主管David Lamb说。

德拉吉就贸易保护主义发表言论的同时，交易员一直在等待特朗普关税计划的细节出炉。该计划令投资者焦虑，并招致美国贸易伙伴的强烈抗议。

特朗普在总统文告中宣布，将对进口钢材和铝分别征收25%和10%的关税。在当前北美自由贸易协定(NAFTA)协商正在进行之际，加拿大与墨西哥获得暂时豁免。其它国家也可与美国磋商替代性救济方案。

特朗普周四稍早承诺，将对美国”真正的朋友”展现极大的灵活性与合作态度。

**德拉吉的影响大于特朗普**

美元在贸易战担忧中被视为避险货币，先前曾因美国关税立场可能软化的前景而走低，但市场认为德拉吉的讲话偏鸽派又帮助其上扬。

“德拉吉讲话对市场的推动要大于特朗普，”BK Asset Management驻纽约的汇市策略主管Boris Schlossberg谈及美元时称。

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二辞职一度令美元走软。柯恩被视为白宫内部反对贸易保护主义的重要人物。

美元指数上升0.489点或0.55%，报90.126。

欧元/美元EUR=最新下滑0.81%至1.2311美元。

加元/美元CAD=D4小涨0.12%报1.2893加元。

墨西哥披索/美元MXN=D2上升0.33%至18.6500披索。

随着欧洲央行政策会议和特朗普关税计划的不确定性消除，交易员转而等待日本央行的政策会议与美国政府2月非农就业报告出炉。

“我们认为(日本央行)不会作出任何调整。通胀率小幅上升，但仍低于目标，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle表示。

日本央行总裁黑田东彦周二指出，未来退出超宽松货币政策时，将会”非常渐进”。他此前曾对议员表示，如果日本在2019财年达到通胀目标，央行将考虑撤出宽松政策。

分析师预计，定于周五1330GMT公布的美国2月非农就业报告料将表现稳健，从而支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于本月稍晚升息的观点。

美元/日圆JPY=最新上涨0.15%报106.22日圆。欧元/日圆EURJPY=则下滑0.64%至130.79日圆。（完）