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美元触及一个月高位 因预期美联储升息已成定局
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December 13, 2017 / 12:23 AM / 2 days ago

美元触及一个月高位 因预期美联储升息已成定局

1 分钟阅读

路透纽约12月12日 - 美元兑一篮子货币周二升至近一个月高位，美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始为期两天的政策会议，市场广泛预期联储在会议上将进行2015年以来的第五次加息。

从目前的情况看，美国国会接近通过大规模税改议案，投资者将关注美联储官员对经济加快成长前景更加乐观的信号，寻找下一年升息次数的线索。

“因税改立法势将在国会获得通过的事实，人们期待(美联储对经济的)信心会有所增强，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。“随着年底临近，市场的主旋律是美元将继续得到支撑。”

美元指数盘中触及11月14日来最高94.219，之后回落至94.138。美元在上周上升超过1%，为10月底以来最大周度涨幅，但今年迄今下跌约9%。

投资者将关注美联储周三结束为期两天的会议后发表的政策声明，关注联储对通胀温和的担忧。

美联储预计明年将升息三次，但债市预计明年仅升息两次。

“全球普遍存在的通缩风险正逐步消退，与年初相比，通缩威胁进一步减弱，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说，“从目前的情况看，全球主要央行对经济前景更加乐观。”

数据显示，美国生产者物价通胀上升，提升了对物价压力可能从低位回升的希望。

劳工部称，11月最终需求生产者物价(PPI)环比增长0.4%，PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。经济学家原本预计上月PPI增长0.3%，同比增长2.9%。

周三出炉的消费者物价(CPI)指数将是下一个反映物价压力迹象的关键数据。

新西兰元也创一个月高位，因新西兰政府任命奥尔(Adrian Orr)在3月出任下一届新西兰央行总裁，投资者对此表示欢迎。

新西兰元兑美元NZD=尾盘上升0.29%，报0.69美元。（完）

编译 利棣儿；审校 母红

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