焦点：美元出现翻升迹象 新兴市场2017年欢涨派对恐怕提前喊停

资料图片：2013年8月，在韩国首尔一家银行拍摄的美元纸币。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透伦敦10月2日 - 今年以来，发展中国家陷入一波举债热潮，前九个月流入大量投资资金，债券发行频创纪录，然而，若美元在年底前出现急速反弹，发展中国家的欢乐派对恐怕将会提早喊停。

美元走势翻升的迹象，让新兴市场9月最后一周表现灰头土脸--股市下跌2%，债券收益率上升约10个基点，新兴货币平均贬值逾1%，创去年11月以来单周最大跌幅。

虽然新兴市场目前仍是今年以来表现最佳资产之一，但上周的走势，已让新兴市场吹起一阵寒风。上周与2016年底的情况十分类似，当时特朗普赢得美国总统大选，他的刺激措施承诺短暂推升了美元，中断了持续三季的新兴市场涨势。

上周走势是受到美国12月升息预期推动。但更大的潜在威胁则是“特朗普通胀(Trumpflation)”交易沉寂数月之后重新抬头。所谓特朗普通胀交易是指预期特朗将以减税措施刺激经济的相应布局。

这些减税举措或将给美元带来巨大的支撑，尤其若它们能吸引美国企业将海外现金汇回，就更不可小觑。这类现金储备据估算远高于1万亿美元。

如此一来，美元可能重演2005年大涨12%的盛况，当时在2004年出台的一项税赋优惠下，吸引了约3,000亿美元回流美国。对于通常因强势美元而吃苦头的新兴市场来说，那将是难以应付的一大障碍。

“上一次他们鼓励美元汇回国内时，对美元产生了重大影响；这一次的规模恐怕将更大，”道富环球投资管理(SSgA)新兴市场首席资产配置经理Abhishek Kumar说。

除此之外，Kumar说新兴市场“在一些领域出现泡沫”，比如以美元计价的公司债收益率低于美元计价的主权债、以及信用评级为垃圾级的塔吉克斯坦和乌克兰都成功地发行了债券。

这类前沿市场和中国企业带头激起了发债热潮，今年1-9月发债规模将近5,000亿美元，比去年同期水平高出四分之一。

塔吉克斯坦发行5亿美元债券时，渴求收益的债券投资者提交了超过了40亿美元的申购单，尽管该国经济前景存疑。陷于经济衰退和巨额预算赤字的沙特阿拉伯发行的125亿美元债券，接获约400亿美元的买需。

美国公债收益率是全球借款成本的参考利率，该收益率维持在多年低点附近，使得上述发债实体受益。不过Kumar预计，美国税改将对美国收益率曲线产生“重大”影响。

美国收益率上升，吸引资金从风险资产流出，能推动资金逃离新兴市场，尤其是长债收益率升得比短债更快时。

这种收益率变化情况已经出现，上周美债收益率趋陡程度创8月来之最。这迫使沙特新债的收益率上升约15个基点。

“我们认为第四季新兴市场资金流入可能放缓，并会持续到2018年，”国际金融协会(IIF)执行董事总经理Hung Tran表示，不过他认为资金流动不会逆转。

**债务高企**

尽管一些人认为，全球利率仍偏低，温和加息不成问题，但新兴市场债务创纪录高位，正面临信贷收紧的前景。

国际金融协会(IIF)估计，发展中国家债务总计高达56万亿美元，过去一年增加了3万亿美元。这样的债务规模相当于他们合计经济产出的218%，较上年同期提高了五个百分点。

比较正面的消息是，各国政府借款多数都是以本币融资，降低了美元敞口。据国际清算银行，新兴国家公共负债中只有14%是外币融资。

富达国际(Fidelity International)资深新兴市场债券交易员Paul Greer说，这部分债务相对未受影响；他计算得出，八个最大新兴经济体经通胀调整的债券收益率较发达国家债券收益率高约300个基点，为十年来最阔利差。

而新兴国家本币债券今年迄今收益率为14%，超过美元可比债券，这一点也并不意外。

工银标准银行预估，未来几年将会迎来大量美元计价债券到期：2018年和2019年政府必须要偿付700-750亿美元，2020年将会增至950亿美元。

未来三年，新兴市场每年都要面临约2,500亿美元偿付规模。所有的借款都发生在2009年后可低息拿到钱的那几年，不过现在再融资成本可要贵多了。

一家专注新兴市场的私募公司Albright Capital Management联合创始人Greg Bowes，预期很多公司将会寻求债务重组。

“最近六年你可以看到新兴市场企业债市场规模高速扩张。”Bowes说道。

“发行的债务中有很多将要到期，当时是在低利率时期，现在如何应对则是耐人寻味。”(完)