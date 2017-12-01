汇市一周综述：美元企稳 但11月仍录得7月以来最大月度跌幅

路透北京12月1日 - 本周美元结束近期的颓势企稳回升。受益于本国经济数据表现强劲，以及美联储及联储官员对经济给出的积极评价，这令美国12月再度加息的前景愈发明朗化。而特朗普力推的税改议案即将迎来关键的参议院全体投票，在获得重量级参议员麦凯恩的支持后，前景也向有利的方向发展。

2017年6月13日，美元、人民币、加元、英镑等纸币。REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

英镑表现不俗。有迹象显示，英国与欧盟间就退欧分手费问题接近达成一致，另外英国与北爱尔兰边界谈判也接近达成协议，这些都为日后达成退欧过渡期协议铺平了道路。受此提振英镑兑美元升穿1.35并触及两个月高位。

展望下周，加拿大央行、澳洲央行和巴西央行都将公布最新的利率决定。数据方面，值得关注的有欧元区、日本以及澳洲的第三季GDP数据，和下周五公布的美国11月非农就业数据。

连续数周低迷之后，美元本周终于企稳回暖。

经济数据表现亮眼，特朗普税改计划取得进展，以及下任美联储主席人选鲍威尔的表态，都对美元构成了正面拉动作用。

美国商务部周三公布的修正值数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.3%，政府投资回升亦为支持因素。这一增幅为2014年第三季以来最大，也高于第二季度的3.1%成长幅度。这是美国经济自2014年以来首次连续两个季度增幅不低于3%。之前公布的初值数据认为，第三季经济成长环比年率为3.0%。

不仅如此，本周公布的其它数据也颇为强劲：10月新屋销售意外增长，触及10年高位；11月消费者信心窜升至将近17年高点，同时标普/Case Shiller 房价指数显示9月20个大都会地区房价也大幅攀升。

美联储也对经济给出了正面评价。在周三发布的褐皮书中，美联储称10月到11月中，美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力回升。

其并指出，“自上次褐皮书发布以来，物价压力增加”。过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位，此次上调了评估。

在本周的一次讲话中，美联储主席被提名人鲍威尔表示，12月升息的理据“越来越充分”。

特朗普力推的税改计划本周也取得进展。美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，之后影响力颇大的参议员麦凯恩表态将予以支持，有望降低议案在参议院所面临的阻力。众议院已在11月16日已经批准自家的税改议案。

美元指数本周成功脱离两个月低点92.496之后，有望录得0.2%的周线涨幅。但11月仍创下7月以来最大月度跌幅。

**比特币突破1万美元大关**

比特币周三升穿11,000美元关口，连续第六天创下纪录新高，此前更在短短12个小时内便涨逾1,000美元，这让市场愈发担心一个迅速膨胀的泡沫可能将以惊人的方式破裂。自年初以来比特币已经上涨了逾10倍。

比特币的快速大涨引发无数警告，称其已经进入泡沫区域。目前全球虚拟货币市场总值2,450亿美元，与日本央行、 美联储或欧洲央行上万亿美元规模的资产负债表相比仍是小巫见大巫。

**英镑触及两个月高位**

英镑本周触及两个月高位，因有欧盟外交官称，英国就脱欧事宜已经向欧盟要求“靠拢”，但关键问题仍存分歧的忧虑限制英镑涨幅。

有关英国提议的金额，最近几日已有一些报导。之后欧盟谈判代表在公开场合坚称，有关分手费协议的工作仍在继续，双方还力争在周一的重要会议之前就其它两项关键的分手条件取得一致。英国媒体曾报导称，英国已将向欧盟提出的价码提高了一倍多，达到500亿欧元左右。

截至周五亚洲时段，英镑兑美元升至1.35上方，不过这仍远低于9月末创下的年内高位1.3659美元。(完)