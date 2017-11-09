调查：随着美元收复失地 未来一年人民币料小幅下滑

路透班加罗尔11月9日 - 一项路透调查显示，未来一年人民币料小幅下跌，因美国全面税改的希望重燃，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步升息，让美元重新掌握控制权。

资料图片：2016年1月，美元和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

美元指数自1月初下滑，但美联储9月宣布缩表以来已反弹近3%。

根据11月6-8日对60名外汇分析师的调查，上述原因使人预期人民币兑美元将回吐2017年的部分涨幅。

人民币兑美元今年涨逾4%，现预计未来一年较周三约在6.63的汇价贬值1%以上，至6.72。

但这些预期主要依托于美元强势，而这并不是完全确定。路透对主要货币的汇率调查发现，美元的支撑因素主要取决于国会通过税改提案。

“人民币9月快速升值，但这并非中国央行希望见到的，”中国建投一位外汇分析师称。

“所以我认为明年汇率的双向波动会更明显，很大程度上取决于美元指数的走势。”

中国人行在9月决定将外汇风险准备金征收比例降为零的决策，也放慢了人民币升值的步伐。

自那时以来，中国允许人民币下滑，9月11日的人民币汇率中间价报在6.4997，周三则进一步降至6.6277。

“中国人民银行将通过每日的美元/人民币汇率中间价来持续管理汇率，如果汇率偏离基本面，就利用逆周期因子引导市场，”澳新银行资深亚洲策略师Irene Cheung。

“我们预计该央行将继续避免正式干预市场。”

虽然在另一份路透调查中，分析师预期中国料将成为增速最快的全球主要经济体之一，但最新预估显示，明年中国经济增长速度将慢于今年。(路透全球经济展望调查结果图表：tmsnrt.rs/2e7JFpt)

这会在未来一年人民币走势方面扮演重要角色。

“由于中国经济增强前景偏弱，我们预测人民币兑美元在未来几季会略微走贬，”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩在对客户的报告中称。

印度卢比兑美元INR=在未来12个月料将窄幅波动，今年则已累计上涨逾4%。

预测中值显示，一年后印度卢比兑美元交投在65.15，距周三的64.98不会很远。

“我们在接下来一年，料将看到美元和印度央行强制收回外汇储备之间会展开拉锯战，”美银美林印度首席经济分析师Indranil Sengupta称。(完)