调查：未来一年加元料上涨 但加国央行升息疑虑或令涨势受限

路透班加罗尔11月9日 - 路透周四公布对汇市策略师的调查显示，未来一年加元可能从近期低点反弹，受更多升息前景和油价上升支撑，但上升力度可能不如之前预期。

资料图片：2015年1月，加拿大元硬币。REUTERS/Mark Blinch

受访者的预期普遍较10月调查下修，显示在通胀持续温和的情况下，加拿大央行进一步升息的预期可能减弱。

加元兑美元10月一度跌至逾三个月低点，未来一年料较周三的1.27加元左右上涨1.5%以上，至1.25加元。

该预期远低于10月调查预估的1.23加元。

路透进行最新汇率调查时，受访者已经得到了加拿大7月国内生产总值(GDP)持平的数据。此前加拿大上半年经济录得15年来最强表现。

受访者对12个月后加元兑美元汇率的预估区间为1.14-1.35加元，10月调查时预估为1.15-1.31，显示一些策略师对加元前景的看法更加悲观。

加拿大央行总裁波洛兹周二表示，该央行7月和9月升息后，仍在监控经济表现，对下次行动维持中性基调。

加拿大丰业银行策略师Eric Theoret表示，加拿大央行对再次升息保持沉默，对加元来说是最大的短期风险。

但不是每个人都看空加元。

“可以预期加元将在明年年初反弹，”National Bank资深分析师Krishen Rangasamy说，“我们认为2018年加拿大央行会比目前的市场预期更积极一些。”

他指出，加元与油价的关联也将更加正面。原油是加拿大主要出口商品。(完)