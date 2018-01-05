调查：2018年英镑料持稳 但很大程度上将取决于英退谈判进展

路透伦敦1月5日 - 2018年英镑兑美元和欧元料基本持稳，但走势很大程度上将取决于英国退欧谈判的进展。

资料图片：2016年3月，英镑纸币。REUTERS/Phil Noble

2018年第一周接受路透访查的汇市分析师对下一阶段退欧谈判的看法并不乐观，但大多数分析师也不认为英镑会再次大幅下滑。

调查结果显示，英镑录得2009年以来最大年度升幅后，面临的风险升高。英镑兑美元GBP=去年大涨10%，很大一部分原因是美元创下14年来最差表现。

但英镑与退欧公投前的约1.50美元相比，仍下跌约10%。而且与近10年前尚未发生金融危机时的逾2美元相比，下跌了30%。

实际上，目前英镑兑美元约1.35的报价，仍比2009年第一季所及的最低收盘位还低，当时英国和大多数发达经济体陷入大衰退。

“对我们来说，英镑仍从根本上被低估，市场预计有相当多退欧相关风险，”Investec的分析师表示。根据汤森路透Starmine计算，Investec是去年路透调查中对英镑汇率预测一贯很准确的机构之一。

“但与一年前对英镑升幅的预测相比，我们更为谨慎了。”

市场围绕英国与欧盟能否达成贸易协议的疑虑可能打击英镑。他们还说，市场关注工党政府若上台可能会产生的影响，这也可能抑制英镑。

Investec预计到今年底，英镑兑美元料在1.40，远远高于1月调查的预估中值1.36。Investec还预计英镑兑欧元到年底料为0.87英镑，也略高于预估中值0.89英镑。

商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，2017年最后一周，交易商和杠杆基金仍大多做多英镑，但资产管理公司和机构投资者大多做空英镑。

的确，虽然最新调查对英镑年底时价位的预估中值略微上升，但对于英镑2018年的前景，位于英国、欧洲、美国和加拿大的分析师之间仍存在相当大的分歧。

“随着英国退欧的成本变得更加明朗，英镑短期内可能下跌，但如果英国逆转退欧的决定，则英镑可能最终会飙升，”PNC Financial Services的William Adams写道。

很多分析师目前预计，随着英国通胀率继去年上升后将开始下滑，英镑很容易因糟糕经济消息和英国退欧道路上的更多阻碍而受到打击。

但只有几位分析师预计英镑会跌至1.20，这是此次调查给出的最低预估水准。(完)