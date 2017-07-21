技术交易员关注美元/人民币对6.7500元的反应--FXTM富拓

路透香港7月21日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

受投资者获利回吐影响，人民币兑美元进一步走软，美元/人民币突破6.7700元。随着中国经济信心不断上升，人民币多头依然受到鼓舞，进而限制了美元/人民币上涨空间。技术交易员关注该汇率对6.7500元的反应，若不断跌至该水平下方，将为其下探6.7000元打开通道。

**德拉吉推升欧元**

欧洲央行保持货币政策不变，周四欧元走势十分震荡。市场普遍预计到央行将保持利率不变，因此重点关注德拉吉在新闻发布会上的讲话。此前德拉吉在辛特拉的乐观言论主推了市场对欧洲央行收缩QE的预期，投资者希望通过新闻发布会进一步了解央行是否计划在9月份宣布缩减债券购买规模。尽管德拉吉在央行会议上采取了鸽派立场，欧元/美元仍走高，达到1.1630美元的高点。

从技术角度看，日线图上欧元/美元显著看涨，不断创出更高的高点和更高的低点。该汇率突破1.1615美元后有望继续升向1.1700美元。

**零售数据向好，但未能提振英镑**

英国6月份零售额上升0.6%，但未能阻止英镑兑美元下跌。英国5月份零售额下降1.2%，6月份大幅回升令人印象深刻，使得人们对英国退欧后消费支出的抗跌性更有信心，但这不足以消除投资对长期支出前景的担忧。通胀上升、实际薪资下跌对家庭支出能力产生了负面影响，市场对英国以消费驱动的经济增长可持续的担忧依然高企。

退欧局势的发展也在推动英镑下行中发挥了显著的影响，投资者担心退欧谈判进展艰难。有关双方难以确保海外公民权利、退欧费用等报导加剧了英镑跌势。不确定性仍是英镑面临的主题，未来可能进一步下行。从技术角度看，英镑/美元跌破1.3000美元后，空头将有机会推动汇价下探1.2850美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。