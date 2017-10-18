人民币将开始企稳了吗？--FXTM富拓

路透香港10月18日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

自8月6日当周美元兑离岸人民币收于6.70元下方向市场释放出清晰的｢买入｣信号以来，买入人民币成为2017年第三季度的交易主题。美元兑一篮子不同货币第二季度末时大幅下跌，因此在美元疲软期，人民币追随全球其他货币兑美元走强也在情理之中。

现在的问题是人民币能否延续涨势？我认为现在是人民币显示出一些稳定性的时候了。我预期美元/离岸人民币将区间波动于6.50元一带。币值稳定能鼓励外资留在中国，这是中国央行(PBoC)所密切关注的，因为这将为海外投资进入中国提供更好的平台。于10月18日开幕的中国共产党「十九大」也将讨论人民币稳定性问题。

美国利率政策是可能给人民币带来风险的一大因素，但监于市场已消化美联储12月份加息概率达80%的预期，美国加息不会给新兴市场带来太大的压力。特朗普经济政策潜在转变被视为对全球市场构成更高的风险，包括对中国的影响。减税提案说起来容易，做起来难。特朗普要废除不太受欢迎的奥巴马医改案已困难重重，推进税改计划可能面临更大的阻力，因为很多人认为减税会增加美国财政赤字。

来看技术面，上一季度美元/离岸人民币大幅波动使得投资者很难判断清晰的趋势。从过去的经验看，我们知道美元/离岸人民币6.70元是一个重大心理关口，投资者和人民币潜在卖家在观望该汇率能否再次突破这一水平，然后再建长仓。6.60元是另一个关键区域，交易员们或等待美元/离岸人民币切实收于这一水平下方，然后再期待人民币将进一步上涨。

我认为，人民币在上一季度经历空前的波动后，中国央行更希望人民币保持稳定直到年底。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。